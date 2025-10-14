Bursucu, adevărul după ce s-a zvonit că s-a certat cu Teo Trandafir: „Ea mi-a spus doar atât”. Au fost colegi la Kanal D

Pentru o bună perioadă de timp, Teo Trandafir și Bursucu au format una dintre cele mai îndrăgite echipe de pe micul ecran, prezentând împreună emisiunea „Teo Show”. După ce drumurile lor profesionale s-au despărțit, au apărut numeroase zvonuri despre o posibilă răceală între cei doi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

„Teo m-a făcut prezentator de televiziune, practic. (…) Ea mi-a spus doar atât, că în meseria asta trebuie să fii extrem de serios. Meseria asta se fură. După care, da, sunt lucruri pe care le înveți. De exemplu, cum te uiți într-o cameră, cum lași lumina să-ți vină pe față, ce trebuie să faci în anumite situații într-un interviu, cum trebuie să începi un interviu și cum să termini un interviu.

Atenție, Teo, în afara faptului că este un foarte bun profesionist, este un foarte bun profesor de televiziune. Și atunci ai foarte multe lucruri pe care le poți învăța. E adevărat că trebuie să ai răbdare”, a mărturisit Bursucu, în cadrul emisiunii de la Fresh by Unica.

Recomandări „Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

În realitate, relația dintre Teo Trandafir și Bursucu este una bazată pe respect și recunoștință. Prezentatorul TV a recunoscut că mare parte din cariera lui i se datorează lui Teo Trandafir, cea care l-a format profesional și i-a oferit șansa de a se afirma în televiziune.

Bursucu și Teo Trandafir nu s-au certat niciodată

Acesta a ținut să precizeze că nu a existat niciun conflict între ei, ba dimpotrivă — s-a legat o prietenie sinceră, bazată pe încredere și respect reciproc.

„Cum ar fi vreodată să mă cert eu cu Teo? Doamne, dar nici n-aș îndrăzni. Dacă Teo acum mă sună și îmi spune «am nevoie» sau «trebuie să ne vedem acum», îți mulțumesc din inimă și îți spun că vom continua peste trei ore sau mâine acest interviu.

Doamne ferește, nu există așa ceva. Eu și cu Teo nu ne-am certat niciodată. Și asta pentru că, în primul rând, eu îi port un respect extraordinar. Doi, n-aș avea de la ce să mă cert cu Teo, din moment ce eu nu o contrez niciodată. Și asta pentru că n-am avut motive. Ne cunoaștem atât de bine viețile. Știm totul unul despre celălalt”, a mărturisit Bursucu, punând capăt tuturor speculațiilor despre o posibilă tensiune între cei doi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE