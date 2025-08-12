La trei luni după ce își dădea demisia de la Kanal D, Bursucu’ dezvăluia că a rămas în relații foarte bune cu postul deținut de turci și că a primit mai multe oferte pentru a reveni în televiziune, însă nimic concret.

Bursucu’ are clauză 300.000 de euro în contract

Iată că timpul a trecut, iar la finalul lunii iulie Adrian Cristea a semnat cu Antena 1, acolo unde prezintă emisiunea „Cu ochii pe Insulă”, difuzată de luni până vineri, de la ora 18.00.

Într-un dialog pe care l-am avut recent cu el, Bursucu’ a spus că nu ne poate dezvălui dacă a văzut în avans întregul sezon din Insula Iubirii 2025, deoarece are o clauză foarte mare.

„Poate că da, poate că nu. O vom urmări în același timp. M-a atras un contract foarte tare, pe care l-am semnat. Este un contract semnat cu Antena 1, cu grupul Intact. În cazul în care voi dezvălui ceva către tine, va trebui să-mi dai 300.000 de euro să-i plătesc și eu, te rog, clauza. Poți să scrii, bineînțeles, te rog: clauză de 300.000 de euro! Să fie primit, Doamne ajută. N-am treabă, eu tot ce vorbesc, tu poți să dai. Lucrez la Antena 1 și vorbesc despre emisiunea fenomen «Insula Iubirii». Se plătește mult dacă dai din casă. Mai bine îți tai o mână (râde)”, a spus Bursucu’ în exclusivitate pentru Libertatea.

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

În cadrul interviului l-am mai întrebat pe Adrian Cristea și dacă a primit oferte de la alte televiziuni, după ce a plecat de la Kanal D, dar și cum s-a integrat la Antena 1. Iar prezentatorul a afirmat că va fi implicat și alte proiecte ale grupului Intact.

Va fi implicat și în alte proiecte la Antene

„Nici nu contează. Contează că eu acum sunt aici și, după ce am fost nouă ani în partea cealaltă și am scris o parte importantă din povestea vieții mele la Kanal D, acum voi începe o nouă poveste la Antena 1. Și la Antenă în general, că nu o să fie doar Antena 1, o să aveți și alte surprize. Sper ca această călătorie a noastră să dureze cât mai mult. Este un contract pe termen mai lung. O să fie și alte surprize în termen foarte scurt.

M-am integrat, am și foști colegi aici, îți dai seama. Totuși, lucrez în televiziune de peste 20 de ani. Dar atât de frumos am fost primit, încât eu am rămas total impresionat. Nu m-am așteptat niciodată! Și știi cum e? Te primesc oamenii, «Bine ai venit», râdem, glumim, după care: «Hai la treabă». Nu! Deci eu sunt mega impresionat de toată atmosfera. Acum să dea Dumnezeu să țină cât mai mult. Că știi cum e, atmosfera e plăcută dacă oamenii te urmăresc. Asta înseamnă: dacă există audiență, toate lucrurile sunt frumoase”, a încheiat Bursucu’ interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE