La trei luni după ce își dădea demisia de la Kanal D, Bursucu’ dezvăluia că a rămas în relații foarte bune cu postul deținut de turci și că a primit mai multe oferte pentru a reveni în televiziune, însă nimic concret.

Bursucu’ are clauză 300.000 de euro în contract

Iată că timpul a trecut, iar la finalul lunii iulie Adrian Cristea a semnat cu Antena 1, acolo unde prezintă emisiunea „Cu ochii pe Insulă”, difuzată de luni până vineri, de la ora 18.00.

Într-un dialog pe care l-am avut recent cu el, Bursucu’ a spus că nu ne poate dezvălui dacă a văzut în avans întregul sezon din Insula Iubirii 2025, deoarece are o clauză foarte mare.

„Poate că da, poate că nu. O vom urmări în același timp. M-a atras un contract foarte tare, pe care l-am semnat. Este un contract semnat cu Antena 1, cu grupul Intact. În cazul în care voi dezvălui ceva către tine, va trebui să-mi dai 300.000 de euro să-i plătesc și eu, te rog, clauza. Poți să scrii, bineînțeles, te rog: clauză de 300.000 de euro! Să fie primit, Doamne ajută. N-am treabă, eu tot ce vorbesc, tu poți să dai. Lucrez la Antena 1 și vorbesc despre emisiunea fenomen «Insula Iubirii». Se plătește mult dacă dai din casă. Mai bine îți tai o mână (râde)”, a spus Bursucu’ în exclusivitate pentru Libertatea.

Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Recomandări
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
 bursucu (7)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 13

În cadrul interviului l-am mai întrebat pe Adrian Cristea și dacă a primit oferte de la alte televiziuni, după ce a plecat de la Kanal D, dar și cum s-a integrat la Antena 1. Iar prezentatorul a afirmat că va fi implicat și alte proiecte ale grupului Intact.

Va fi implicat și în alte proiecte la Antene

„Nici nu contează. Contează că eu acum sunt aici și, după ce am fost nouă ani în partea cealaltă și am scris o parte importantă din povestea vieții mele la Kanal D, acum voi începe o nouă poveste la Antena 1. Și la Antenă în general, că nu o să fie doar Antena 1, o să aveți și alte surprize. Sper ca această călătorie a noastră să dureze cât mai mult. Este un contract pe termen mai lung. O să fie și alte surprize în termen foarte scurt.

M-am integrat, am și foști colegi aici, îți dai seama. Totuși, lucrez în televiziune de peste 20 de ani. Dar atât de frumos am fost primit, încât eu am rămas total impresionat. Nu m-am așteptat niciodată! Și știi cum e? Te primesc oamenii, «Bine ai venit», râdem, glumim, după care: «Hai la treabă». Nu! Deci eu sunt mega impresionat de toată atmosfera. Acum să dea Dumnezeu să țină cât mai mult. Că știi cum e, atmosfera e plăcută dacă oamenii te urmăresc. Asta înseamnă: dacă există audiență, toate lucrurile sunt frumoase”, a încheiat Bursucu’ interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cu o rochie mulată, decoltată, bronzată, o coafură impecabilă și bijuterii scumpe...Așa și-a făcut apariția soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment, și a atras, instantaneu, toate privirile. Cine este, de fapt, și cum arată partenera de viață a liderului PSD
Viva.ro
Cu o rochie mulată, decoltată, bronzată, o coafură impecabilă și bijuterii scumpe...Așa și-a făcut apariția soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment, și a atras, instantaneu, toate privirile. Cine este, de fapt, și cum arată partenera de viață a liderului PSD
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Parcă a întinerit! Îmbrăcată într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au surprins-o paparazzi în oraș
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
gsp
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
GSP.RO
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.RO
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Ilinca Șulea, tânăra pasionată de croșetat: „Lumea se va plictisi de articolele făcute pe bandă rulantă și va alege modele unicat”
Știri România 14:00
Ilinca Șulea, tânăra pasionată de croșetat: „Lumea se va plictisi de articolele făcute pe bandă rulantă și va alege modele unicat”
Un șofer român de TIR a povestit cum a fost convins să transporte cocaină din Spania în Franța și a spus câți bani a câștigat
Știri România 13:05
Un șofer român de TIR a povestit cum a fost convins să transporte cocaină din Spania în Franța și a spus câți bani a câștigat
Parteneri
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul.ro
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
Fanatik.ro
Atac mafiot la Giurgiu! Mașina șefului DGASPC, ciuruită: „Posibil să fi tras cu pistolul”. Legătura cu incendiul care a distrus 9 vehicule la Bacău
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Anunțul făcut de Bursucu' după ce a lăsat Kanal D pentru Antena 1: „Se plătește mult”. Va fi implicat în mai multe proiecte
Exclusiv
Stiri Mondene 14:20
Anunțul făcut de Bursucu’ după ce a lăsat Kanal D pentru Antena 1: „Se plătește mult”. Va fi implicat în mai multe proiecte
Când revin Teo Trandafir și Ilinca Vandici la Kanal D. Se pregătesc să dea startul noului sezon „Follow us!”
Stiri Mondene 14:03
Când revin Teo Trandafir și Ilinca Vandici la Kanal D. Se pregătesc să dea startul noului sezon „Follow us!”
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
ObservatorNews.ro
Cum poți investi în aur direct de pe telefon, fără să îl deții fizic. Metoda rapidă și sigură
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Libertateapentrufemei.ro
Cum a fost la ziua Rominei Gingașu, în patria miliardarilor! Soția lui Piero Ferrari, regină la aniversarea din Monte Carlo. A apărut într-o rochie mulată și toată lumea a amuțit
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”
GSP.ro
Gigi Becali, atac cu „talpa sus” în direct la TV: „Îi spulber pe amândoi, îi decapitez!”
Parteneri
Doliu în lumea medicală din România! A murit unul dintre cei mai apreciați medici din Timișoara!
KanalD.ro
Doliu în lumea medicală din România! A murit unul dintre cei mai apreciați medici din Timișoara!
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
StirileKanalD.ro
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit, în timp ce părinții dormeau. Acesta ar fi ieșit singur din casă
KanalD.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflați în vacanță în Italia a murit, în timp ce părinții dormeau. Acesta ar fi ieșit singur din casă

Politic

Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
Politică 08:03
Regele Mihai nu a luat în exil tabloul de El Greco evaluat la 9 milioane de dolari, spune Paul de România: „Nicio sursă istorică credibilă nu confirmă”
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 11 aug.
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Parteneri
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Spotmedia.ro
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Fanatik.ro
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn
Spotmedia.ro
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn