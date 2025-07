Toți cei care vor să afle picanterii în avans de la Bursucu sunt nevoiți să plătească 300.000 de euro, căci aceasta este clauza prezentatorului de confidențialitate. Altfel, Bursucu nu scoate nicio vorbă, ci îi îndeamnă să se uite atât la „Insula Iubirii”, cât și la emisiune moderată de el, căci acolo vor afla și lucruri în plus. „Ochii mei se duc peste tot, dar să nu uităm, înainte de toate, că sunt un băiat însurat. Deci mai ușor cu ispitele. Și cu uitatul ăsta trebuie să ai o limită. Eu o să fiu cu ochii pe insulă, iar voi cu ochii pe noi. Foarte important de specificat pentru cei de acasă, noi nu o să ne uităm doar pe insulă. De ce? Pentru că în platoul nostru vor fi și trei cupluri de vedete. Iar Bursucu, adică eu, în stilul caracteristic, va privi insula, dar va privi și ce se află în casele vedetelor de la mine din platou. Le-am instalat o cameră în livingul lor și vom vedea reacții la cald, vom afla ce gândesc, cum gândesc și, foarte important, ce ar face ei în anumite situații, dacă sunt geloși sau nu și multe alte lucruri pe care eu le cunosc din interior”, a explicat Bursucu despre „Cu ochii pe insulă”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Un absolvent de liceu, eliminat din examenul de Bacalaureat, a dus în fața unui judecător dispozitivul descoperit asupra sa: „Voiam doar să filmez lucrarea”

„Mai bine îmi tai o mână”

Oricât de mult am încercat să-l tragem de limbă, nu a fost cu putință să primim detalii în avans. „Dacă vreți să vă dau spoilere, o pot face acum. Trebuie însă să îmi aduci cei 300.000 de euro cât am clauza și mai bine îmi tai o mână. Adică e mai simplu așa. Eu să spun despre Insula iubirii? Scopul nostru este să ne uităm de luni până miercuri de la ora 20:30 și în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 18:00”, a declarat Bursucu pentru Libertatea, completând că nici dacă nu ar fi avut clauză, nu ar fi dat spoilere, asta pentru că nu-i place să strice bucuria telespectatorilor de a trăi alături de concurenți și ispite întreaga experiență. „Cu mare drag ți-aș fi dat informații, dar cu tot sufletul spun că eu bătaie am mai luat și știu că doar și atunci prefer să nu. Cum ar fi fost? Eu semnat de trei zile să încep să spun tot din casă! Să văd conducerea cum leșină. Uite, pot să vă zic, din ce am văzut eu, că este cel mai exploziv sezon de până acum. Niște situații wow. Eu mă gândesc cu groază dacă nouă o să ne ajungă timpul, de luni până vineri, de la ora 18:00, să comentăm tot ce vedem acolo. Nu cred”.

Nu renunță la podcastul lui

Recomandări Robert Negoiță închide chioșcurile de ziare din Sectorul 3: „În opinia mea, nu e nevoie de presă tipărită”

Chiar dacă este în fiecare zi, de luni până vineri, pe micul ecran, Bursucu îi asigură pe urmăritorii lui că nu va renunța la emisiunea lui din online, „Un podcast mișto”, ci se va ocupa de el cu aceeași frecvență cu care a făcut-o și până acum. „Podcastul va rămâne acolo. Nu se va întâmpla nimic cu el. Chiar este proiectul meu de suflet, este copilul meu. Va merge mai departe, la fel de liniștit, în fiecare săptămână pe YouTube, pe canalul meu de YouTube: Un Podcast Mișto”, a completat Bursucu pentru Libertatea.

Video: Robert Nițoi