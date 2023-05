Invitat la emisiunea Biancăi Drăgușanu, „Detectorul de minciuni”, Bursucu a fost luat la întrebări de iubita lui Gabi Bădălău. Prezentatoarea a vrut să afle cum se înțelege invitatul ei cu Teo Trandafir, fosta lui colegă.

Bursucu, pe numele din buletin Adrian Cristea, a mărturisit că prezentatoarea de la Kanal D tratează întotdeauna orice subiect cu o maximă seriozitate, în timp ce el mai are momente când se află la polul opus.

„Da, există! Faptul că de foarte multe ori, uite, eu sunt un tip mai nebun, nu iau toate lucrurile în serios, ea, de exemplu, ia în serios tot ce se întâmplă în emisiune. Și dacă vine un cățel în emisiune, ea trebuie să vorbească foarte serios cu acel cățel și să-i dea importanță de 100%, eu mă mai joc. Și atunci, de multe ori, intervine o rigiditate pe care o simți și îți vine să explodezi, mie îmi venea să iau câinele și să alerg prin platou și vedeai o privire așa.”

„Îmi era teamă că n-o să-i fac față din punct de vedere al culturii generale”

Prezentatorul emisiunii „Roata norocului” s-a temut la început să lucreze cu Teo Trandafir, pentru că credea că nu se poate ridica la nivelul ei profesional și intelectual.

„Îmi era teamă că n-o să-i fac față din punct de vedere al culturii generale. Apropo, mi-a răspuns o domnișoară în emisiune un lucru senzațional… Teo are o problemă pe care acum o am și eu, dar de la ea o am moștenită, nu suportă oamenii care zic: «Nu am auzit de 3 Sud Est pentru că eu eram mică» și am întrebat-o eu pe o domnișoară dacă de Ștefan cel Mare a auzit și am întrebat-o dacă știe cine a fost și răspunsul ei a fost extrem de sincer: «Nu știu exact cine a fost, dar bănuiesc că a fost cineva șmecher, că are un bulevard cu șase benzi și are și gură de metrou»(…) Da, am rămas fără cuvinte în fața lui Teo. Nu neapărat de multe ori, că nu m-a pus în ipostaze de genul ăsta, dar au fost momente în care nu am știut cum să răspund”, a spus Bursucu, în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni” .

Bursucu se despărțise de iubita sa din cauza geloziei

Prezentatorul a recunoscut că a avut o perioadă când era extrem de gelos, fapt ce a dus și la despărțire. Din fericire, Andreea a știut cum să gestioneze situația și a trecut peste. Bursucu a apelat la psiholog pentru a scăpa de problema cu care se confrunta.

„Am fost foarte gelos, am fost la psiholog. Am fost bolnav de gelozie, dar îmi făceam filme singur, ne-am și despărțit la un moment dat. Doar cu ea am fost. Când vine domnișoara de îți pune capac, gata. Ea este geloasă, dar într-o limită de bun simț. Nu mă caută aiurea, nu-mi caută în telefon, nu există.

Eu îi căutam în telefon, până la un moment dat în care s-a prins și am înțeles un sigur lucru, vezi un mesaj, o postare, o poză, nu e 100% dar pare că și acum ce faci? Te duci și îi spui că-i cauți în telefon sau nu-i spui și te macină. Nu mai bine nu știi? Măcar dacă a făcut-o să se fi simțit și bine și-l arunci”, a mărturisit Bursucu în cadrul emisiunii „Detectorul de minciuni”.

