Cod galben, vineri, 5 iunie: rafale de până la 70 km/h în Apuseni, Carpații Orientali, Muntenia și Dobrogea

Prima avertizare este valabilă vineri între orele 12:00 și 23:00, în Munții Apuseni, jumătatea de nord a Carpaților Orientali, sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelie cu rafale de 50 – 70 km/h. Nu este exclusă grindina de mici dimensiuni.

Ploi torențiale, grindină și vijelii în București și 35 de județe. Harta zonelor vizate de o nouă avertizare meteo ANM cod galben
Codul galben valabil vineri, 5 iunie. Sursa foto: ANM

Cantitățile de apă estimate sunt de 15- 25 l/mp în intervale de 1-3 ore, iar izolat peste 30 – 40 l/mp.

După-amiază, manifestări de instabilitate vor apărea pe arii restrânse și în centrul și sud-estul țării. În noaptea de vineri spre sâmbătă, aversele vor mai afecta local Transilvania și zona Carpaților Orientali.

Cod galben, sâmbătă, 6 iunie: ploi, grindină și vijeli în Moldova, Transilvania, Muntenia și zona de munte

A doua avertizare cod galben acoperă sâmbătă, între orele 12 și 23, o arie mai extinsă: Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei, zona de munte, local Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Fenomenele sunt similare: averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelie cu rafale de 50 – 70 km/h. Grindina poate fi de mici și medii dimensiuni.

Ploi torențiale, grindină și vijelii în București și 35 de județe. Harta zonelor vizate de o nouă avertizare meteo ANM cod galben
Harta județelor afectate de codul galben, sâmbătă, 6 iunie 2026. Sursa foto: ANM

Cantitățile estimate rămân de 15- 25 l/mp, izolat depășind 30-40 l/mp.

Instabilitatea continuă local în noaptea de sâmbătă spre duminică în estul și sud-estul țării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului.

Cod galben în Capitală: Ploi și vânt puternic în weekend

ANM a emis, vineri, un cod galben de vreme instabilă în Capitală, valabil sâmbătă în intervalul orar 09:00 – 23:00. Vineri, vremea va fi apropiată de normalul termic al acestei perioade, cerul va fi variabil și vor fi înnorări îndeosebi seara. De asemenea, vor fi posibile averse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27-28 de grade Celsius, iar cea minimă de 15-17 grade Celsius.

Sâmbătă, între orele 09:00-23:00, vremea în Capitală va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiaza și seara, când vor fi averse. Acestea includ cantități de apă acumulate, în general, de 15-20 l/mp, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 50-55 km/h. Temperatura maximă va fi de 28-29 de grade Celsius.

Noile avertizări meteo vin după ce, joi, furtuni puternice au provocat probleme în mai multe regiuni ale țării. Ploile torențiale, grindina și vijeliile au dus la acumulări importante de apă. În apropierea Capitalei au fost emise inclusiv alerte cod roșu pentru fenomene meteo periculoase.

În această dimineață, ANM a emis și prognoza meteoo pentru următoarele patru săptămâni.

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