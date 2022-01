„Mi-a băgat mortul în casă foarte tare. O să îndrăznesc să spun că era vorba de prima lectură a scenariului Inimă de Țigan, ea era în rol principal, alături de Denis. Am zis: Mamă, ce c*r! Sunt prost, de ce să mint?

Mi-am dat seama că fata e deșteaptă, că e frumoasă. Ăștia din rolurile principale stau în primele rânduri, ca ăia șmecheri. Ca la școală. Noi eram în spate, ne rugam să nu ne vadă.

Când am văzut-o, am zis: Doamne ajută cu așa ceva, uite ce noroc în viață! După 14 ani, uite unde am ajuns”, a zis Cabral, în stilu-i caracteristic.

„Dragoste la prima vedere nu a fost. Ba chiar aș spune că nu prea l-am simpatizat în primele luni. Eram mai supărăcioasă, eram copil, nu am văzut cu ochi buni câteva glumițe de-ale lui. Vorbind din experiența personală, aș spune că o familie trainică se clădește și se sudează în timp.

Așa că primele noastre interacțiuni rămân doar niște povești savuroase de spus mai departe. Ce mai contează că mi-a mâncat tinerețile?!”, spunea recent Andreea Ibacka pentru VIVA!

