De ceva timp, Inoke, fata cea mare a lui Cabral, locuiește în Olanda, acolo unde are un loc de muncă stabil și unde se simte foarte bine, deși este într-o țară străină. Prezentatorul de la PRO TV și-a dorit ca toți copiii săi să petreacă timp împreună, astfel că a luat bilete de avion cu destinația Olanda.

Pe una dintre rețelele de socializare, Cabral a povestit ce sentimente frumoase trăiește și cât de mult se bucură să îi vădă pe Inoke, Namiko și Tiago împreună.

„Am adus cei doi pitici să stăm împreună cu sora lor mai mare.

Și suntem toți prin orașul ăsta frumos… și când îmi văd toți trei copiii împreună îmi intră naibii praf în ochi și-mi vin niște lacrimi din astea că nici nu știu ce să fac cu ele…

Băi nene, sper că sunteți bine și voi. Cu ai voștri”, a scris Cabral pe Facebook.

Inoke nu mai vrea bani de la tatăl ei

Cabral a povestit că a primit un mesaj din partea fiicei lui, Inoke, care îi spunea că nu mai are nevoie să primească bani de la el. Prezentatorul de la PRO TV a realizat că fata lui a crescut și că acum este pe picioarele sale. Pe una dintre rețelele de socializare, vedeta a povestit cum s-a simțit după ce fiica sa i-a dat această lecție. Cabral spune că nu este deloc vorba despre bani, ci despre realizările lui Inoke.

„Termin filmarea și iau telefonul. Văd că m-a sunat Inoke.

Zic s-o sun înapoi, dar să arunc înainte un ochi pe mesaje. Văd că mi-a și scris. Deschid WhatsApp-ul. Și, deși mesajul are legătură cu banii… de fapt, n-are nicio legătură cu banii. Are legătură cu puiul care – după ce a părăsit cuibul – începe să-și facă un rost în viață. Puiul care se desprinde și își alege o direcție, un drum, începe să construiască propria poveste… o poveste în care tu ești doar o etapă premergătoare. Mesajul, că de la asta pornisem, era simplu:

– Hei, acum m-am uitat în cont și-am văzut că mi-ai pus bani în continuare. Nu mai pune, doar am un loc de muncă, am salariu, stai liniștit…

Păi cum să stau liniștit? Când tu te-ai făcut om mare… asta ce mă face pe mine?

Ce vorbești, nene… un vârtej de sentimente și trăiri într-o singură secundă.

Nod în gât, milioane de cuvinte în cap și cred că mi-a intrat și ceva praf în ochi, că altfel nu-mi închipui de ce s-au umezit brusc…

Nu înțelegi ce înseamnă să fii părinte decât după ce ajungi părinte. Și-apoi n-are cum să-ți mai treacă…”, a povestit Cabral pe Facebook.

Fata cea mare a lui Cabral muncește de la 20 de ani

Într-un interviu pentru Libertatea, Cabral a făcut dezvăluiri despre fiica lui cea mare. Inoke are 20 de ani și deja are un job.

„Ino e bine, tocmai a făcut 20 de ani. Are un loc de muncă simpatic și descoperă viața cu ochii unui proaspăt adult. Cu pitica se înțelege incredibil de bine, Namiko e topită după ea. Și invers, desigur”, a explicat prezentatorul.

În urmă cu ceva timp, s-a aflat că între Cabral și fiica lui cea mare nu mai era o relație strânsă. Tânăra a fost extrem de supărata pe tatăl ei, din motive personale, și nu a mai dorit să vorbească cu acesta. Cabral declara la acea vreme că fiica sa este supărată pe el și că nu mai comunică.

„Sunt pe lista neagră aici, la fata cea mare, că e supărată pe mine și nu comunicăm. Așa sunteți voi când sunteți… Are 18 ani, face 19. Nu sunt popular, nu sunt ce trebuie la casa omului. Da, știe, a aflat că Andreea Ibacka este însărcinată. O să aflăm dacă are vreo reacție. E perioada aceea dificilă în viață…”, a declarat Cabral în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, acum mai bine de un an.

