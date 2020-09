Cadou inedit pentru Dana Rogoz la aniversarea de 35 de ani. “O mare parte din banii noștri va intra în restaurarea unei case de patrimoniu”

Dacă anul trecut, de ziua ei, primea cel mai frumos cadou, acela că va avea încă un copil, anul acesta, Dana Rogoz ne-a mărturisit că este mai fericită ca niciodată și că nu mai are nevoie de nimic ca să se simtă împlinită, nici măcar de o petrecere de ziua ei de naștere. “Anul trecut, de ziua mea, se lansa filmul MO și eu știam deja că sunt însărcinată. Era chiar de ziua mea avanpremiera și atunci spuneam că nu pot să fiu mai fericită de atât. Și habar nu aveam că o să fiu, pentru că acum sunt și mai fericită. Amândoi copii sunt sănătoși, am dus la bun sfârșit foarte multe proiecte profesionale, am bifat foarte multe planuri personale. Anul acesta o să sar și peste petrecerea de ziua mea”, a povestit Dana Rogoz pentru Libertatea. Tot ce își dorește actrița este să aibă cât mai multe proiecte profesionale și să joace în cât mai multe filme, chiar și produse de soțul ei, regizorul Radu Dragomir. “Parcă vârsta asta de 35 de ani mă și responsabilizează așa cumva, parcă sună într-un fel. Am așteptări de la mine pentru anul ăsta, să nu-l las să treacă așa degeaba. Cred că uneori trebuie tu să inițiezi anumite proiecte sau să faci anumiți pași ca faptele importante să se întâmple. Să nu lași totul să pice din cer”, ne-a mai spus actrița.

Este la a doua casă de patrimoniu pe care o restaurează

În afara proiectelor profesionale, Dana nu își mai dorește niciun fel de cadou, nici măcar de la soțul ei. De curând și-au cumpărat o casă în satul Viscri, o casă de patrimoniu, pe care o consideră cadoul ideal. “Nu e ceva ce soțul meu ar putea să-mi ofere peste noapte. Amândoi investim acum într-o casă pe care urmează să o renovăm. Trebuie să o punem în siguranță. Este o casă de patrimoniu, dintr-un sat săsesc și probabil că o mare parte din banii pe care îi vom strânge amândoi va intra acum în această casă. E un proiect amplu, așa că probabil vreo trei ani de zile vom tot restaura acea casă, cu meșteri locali. E un proiect care ne bucură. E un proiect cadou pe care ni-l facem”, a mai povestit Dana. Pentru că nu sunt la prima casă de patrimoniu, cea în care locuiește alături de familia ei în București făcând parte din aceeași categorie, Rogoz este conștientă că va avea mult de muncă și că vor fi nevoiți să facă investiții considerabile.

“Având și experiența casei noastre, care tot așa a fost o casă de la 1900, pe care tot așa am salvat-o, făcând studiu istoric. Nu e vorba de un spirit mercantil în spatele proiectului, pentru că altfel cred că e mai simplu să cumperi o casă gata făcută, cred că mai tare ne bucură tot procesul ăsta de restaurat, de găsit poarta potrivită, de renovat șura”.

