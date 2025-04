Din câte se pare, sora prezentatoarei a reușit să adune într-un singur loc toți oamenii dragi din viața Elei Crăciun, iar evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă elegantă și relaxată, unde familia și cei mai apropiați prieteni ai vedetei au sărbătorit alături de ea cu șampanie fină și preparate rafinate, atent alese pentru un gust desăvârșit.

„Anul ăsta, recunosc, îmi făcusem puțin curaj și îmi doream o mașină nouă. Am zis că poate… cine știe? Dar am primit o geantă de designer de la soțul meu. E un gest frumos și m-a emoționat. Contează mult că s-a gândit la mine și a vrut să-mi facă o bucurie”, a spus Ela Crăciun în exclusivitate pentru Libertatea.

Astfel, vedeta nu a primit mașina mult visată, dar soțul ei a reușit să o surprindă cu un alt cadou important.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recent, Ela Crăciun a vorbit și despre petrecerea-surpriză pe care sora ei a pus-o la cale: „Sunt incredibil de recunoscătoare că i-am avut pe toți cei dragi aproape. A fost superb. De la sora mea am primit o curea, de la o prietenă și de la fiul meu Alex am primit cercei, iar de la soacra mea am primit o magnolie superbă, pe care am și plantat-o în curte”.

„M-am simțit cu adevărat binecuvântată. Am o familie minunată și prieteni de neprețuit. Le mulțumesc din suflet nu doar pentru prezență, ci și pentru toate cadourile care mi-au arătat cât de bine mă cunosc și cât de mult mă iubesc”, a completat îndrăgita mămică.

