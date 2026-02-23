Milionarul în vârstă de 41 de ani a părăsit competiția din motive medicale, după ce o accidentare suferită în junglă i-a creat probleme serioase de sănătate. Deși ieșirea din show nu a fost una dorită, Donca spune că experiența „Survivor” a fost una intensă, care l-a pus la încercare atât fizic, cât și psihic.

Ajuns acasă, Călin Donca a făcut mai multe dezvăluiri din culisele competiției și a vorbit despre dinamica reală dintre concurenți, dincolo de ceea ce se vede pe micile ecrane. Acesta a recunoscut că, deși nu mai este în joc, urmărește în continuare emisiunea și are deja conturați câțiva favoriți clari la marele premiu.

Potrivit lui Donca, șansele cele mai mari le au concurenții care reușesc să îmbine forța fizică cu echilibrul emoțional și strategia. Milionarul a subliniat că „Survivor” nu este doar despre mușchi sau viteză, ci mai ales despre adaptare, rezistență mentală și capacitatea de a construi alianțe solide.

Doi dintre concurenții pe care îi vede în finală i-au fost colegi în echipa Faimoșilor, iar Călin Donca spune că i-a putut observa îndeaproape în condiții extreme. „Ca potențiali campioni, de la Faimoși îi văd pe Aris sau Gabi, iar de la Războinici pe Lucian sau Alberto.

Cât timp am fost acolo, eu am încercat cât am putut să protejez grupul de conflicte inutile. După plecarea mea, lucrurile s-au văzut mai clar”, a dezvăluit Călin Donca pentru Click!.

De asemenea, fostul concurent a precizat că accidentarea l-a învățat să își asculte mai mult corpul și că, deși regretă că nu a putut merge mai departe, sănătatea rămâne prioritară. În același timp, spune că experiența „Survivor” l-a schimbat și l-a făcut să aprecieze mai mult lucrurile simple.

