Călin Donca, unul dintre cei mai determinați concurenți de la Survivor, a fost nevoit să părăsească competiția din cauza unei accidentări. Afaceristul a suferit o cădere din copac în timp ce colecta hrană pentru echipa sa. Incidentul l-a dus direct în cârje și ulterior la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Anunțul făcut de prezentatorul Survivor

Decizia finală de eliminare a fost anunțată de Adi Vasile, care a transmis că starea de sănătate a lui Călin Donca nu îi mai permite să continue competiția. „Recomandările echipei medicale sunt foarte clare. Călin nu mai poate continua într-o competiție atât de dură precum Survivor”, a declarat acesta.

Ultimele zile ale lui Călin în competiție au fost marcate de eforturi constante de recuperare. Concurentul a făcut exerciții zilnice, încercând să se întoarcă pe insulă, însă, din păcate, progresul medical nu a fost suficient.

La plecare, Călin Donca a oferit două cadouri speciale: colierul său lui Aris Eram, pe care inițial intenționa să-l vândă, și lingura împărțitoare a fostei concurente Yasmin Awad, cadou pentru Naba Salem, ca mulțumire pentru pâinicile gătite pentru trib.

Totodată, el a transmis un mesaj de susținere și încurajare noilor concurenți, evidențiind că succesul lor depinde de cât de bine se vor integra în competiție. „Este decizia lor cât de bine se vor integra și cât de mult își doresc să rămână. Le doresc mult succes amândurora. Consider că o să aibă nevoie, deoarece și echipa războinicilor este în formă!”, a spus acesta.

Mesajul ironic al lui Marian Godină

La plecare, Călin Donca și-a luat la revedere de la toți colegii. Un moment stânjenitor a fost când a ajuns la Marian Godină, polițistul cu care a avut un scandal înainte de intrarea în joc.

„Chiar ne luăm în brațe?!”, a spus polițistul. „Hai, lasă, lasă!”, i-a răspuns Călin Donca.

Ulterior, prezentatorul Adi Vasile a fost curios. „Marian, ce înseamnă pentru tine plecarea lui Călin din competiție?”.

„Tocmai am trăit povestea milionarului de succes, care, trezindu-se pe o insulă fără bani, nu și-a putut cumpăra medicamente contra limbricilor, l-a mâncat în c*r și s-a urcat în cocotier, de unde a căzut și a plecat acasă, unde are treburile pe care eu unul le știu. Ceilalți, se pare că nu”, a fost răspunsul ironic a lui Marian Godină.

