Întrebată care ar fi una dintre principalele calități pe care le are, Gina Pistol nu a stat prea mult pe gânduri și ne-a dezvăluit că este un om al dreptății. Și că de foarte multe ori face pe justițiarul, indiferent că vorbim despre un domeniu anume, despre un om sau despre un animal.

Gina Pistol se consideră o adevărată justițiară

„Fac urât la nedreptate. Sunt omul dreptății. Nu știu dacă vine zodia cu partea asta de justițiar sau e o chestie pe care o am doar eu. Nu suport nedreptatea, nu doar față de mine, față de orice om mai slab sau animal sau orice…”, a spus Gina Pistol în exclusivitate pentru Libertatea.

Și, ținând cont că în momentul în care vrei să faci dreptate, chiar tu ești cel care pică la mijloc și este posibil să aibă probleme, am vrut să aflăm de la prezentatoarea show-ului MasterChef, care se vede la PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, dacă acest lucru este văzut de toată lumea ca o calitate.

Iar Gina Pistol a precizat că este conștientă că mulți văd această latură de justițiar ca fiind un defect. Mai mult decât atât, soția lui Smiley a adăugat că și ea conștientizează de multe ori că nu este OK să încerce să facă dreptate mereu, deoarece așa se bagă în niște situații în care nu ar avea ce căuta. Și, de cele mai multe ori, se încarcă ea cu multe lucruri!

„Păi uneori și eu știu că este ca un defect, nu e chiar o calitate. Pentru că mă încarc eu cu multe lucruri și în anumite situații nici n-ar trebui să mă bag, că nu am dreptul să mă bag. Dar tot simt nevoia să fac dreptate acolo unde nu este dreptate”, a încheiat Gina Pistol scurtul interviu pentru Libertatea.

Surpriză pentru concurenții de la MasterChef

Frumoasa vedetă poate fi văzută la PRO TV și pe 21 octombrie 2025, într-o ediție inedită a emisiunii MasterChef: șapte influenceri celebri vor intra în bucătăria show-ului!

Cristina Almășan, Andreea Suciu, Mara Ognean, Eric Icleanu, Andu Guriță Mică, Venger și Augustin Zainea vor avea la dispoziție un meniu a la carte, ca la restaurant, din care își vor alege preparatul preferat, iar concurenții vor trebui să îl facă.

„Chefii au decis că astăzi nu veți fi singuri. Avem oaspeți, dragilor! Gătiți 45 de minute, a la carte. Testul este însoțit de musafiri, ei vor rămâne lângă voi”, anunță Gina Pistol la începutul probei.