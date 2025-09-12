Daniel Niculescu, soțul Andreei, are 33 de ani și este cu cinci ani mai tânăr decât ea. El este un tânăr afacerist, pasionat de sport, printre care sala se numără sala de forță și box de performanță, în trecut. Cei doi s-au căsătorit în 2016.

„Am stat 12 zile, ne-am văzut zilnic și am plecat la munte și am rămas gravidă imediat. În septembrie ne-am văzut, ne-am cunoscut și în octombire am rămas gravidă. În 2015 s-a întâmplat totul și în 2016 s-a născut Rebi. Mama plecase în America, eu stăteam mereu cu el”, a povestit Andreea Tonciu în podcastul lui Jorge.

Vedeta a recunoscut că a izbucnit în lacrimi atunci când a aflat că va deveni mamă, mai ales că relația cu Daniel era la început.

„Am început să plâng, nu știam ce să fac, mama era în America, el era mai mic decât mine, abia ne cunoscusem, nu știam dacă vrea să stea cu mine. Mama a zis că mi-l crește ea, să stau liniștită. Eu? Să fac un copil cu un om pe care-l știu de 3 săptămâni, mai mic decât mine cu 5 ani. El a avut o reacție foarte ok când a auzit că sunt însărcinată. Nu aveam încredere în el fiind un băiat de oraș, mai mic decât mine.

M-a păcălit, nu mi-a zis vârsta reală la început, îi era frică că nu mai ies cu el. Nu părea că avea 25 de ani atunci, părea de vârsta mea. Când vine de la Dumnezeu. Eu până să-l cunosc pe soțul meu am avut o relație în care am suferit psihic și m-am rugat să-mi dea Dumnezeu un bărbat cu care să-mi fac o familie”, a mai spus Andreea Tonciu.

