Muzică și Filme Când apare „Avatar 2”. Data oficială a lansării filmului a fost făcută publică, dar și primul trailer De Cristina Pîrvu, . Ultimul update Marți, 03 mai 2022, 11:40

James Cameron, celebrul regizor, producător și editor, va aduce fanii înapoi la seria Avatar în curând. Disney a confirmat în cadrul evenimentul Cinema Con 2022 organizat la Las Vegas continuarea seriei „Avatar” și a prezentat și primul teaser al filmului „Avatar: The Way of Water”.