Când apare cartea lui Irinel Columbeanu. Afaceristul își spune povestea: „Aveți acces la date şi informații sensibile”

„Istoriile unui vehement – Ipocrația” este cartea cu și despre viața lui Irinel Columbeanu. Conform cancan.ro, aceasta va apărea pe piață pe 15 decembrie și va costa 49 de lei.

„Este o carte care se inspiră din fapte reale ale vieții mele. În ea o să scriu și o să vorbesc despre viața mea personală. Evident că o să povestesc și despre relațiile pe care le-am avut cu diverse femei celebre sau mai puțin celebre de până acum. Ideile sunt proprii.

Nu mă consult cu nimeni, despre ce să scriu sau nu. Până în momentul de față am scris 50.000 de cuvinte, nu am stabilit un număr de pagini, o să vedeți la final cum va fi. Plus că nici nu vreau să dezvălui prea multe acum pentru că nu ar mai avea niciun farmec”, a declarat Irinel Columbeanu în primăvara acestui an pentru playtech.ro.

Pasaje din cartea lui Irinel Columbeanu

Acum, înainte de lansare, au apărut primele pasaje din cartea lui Irinel Columbeanu. Într-un capitol, omul de afaceri vorbește despre interacțiunile pe care le-a avut cu Securitatea de dinainte de 1989. De asemenea, acesta a mai spus și care era motivul pentru care era o țintă pentru organele statului, ținând cont de faptul că tatăl lui, Ion Columbeanu, fusese secretar general și șef al protocolului în guvernele regimului comunist.

„«Tovarăş Colbeanu, dumneavoastră aveți un profil moral total nepotrivit societății noastre. La serviciu veneați cam rar, aveți un mod de viață cam uşuratic şi nu sunteți însurat, stați singur în apartament şi umblați prin baruri de noapte (oare de unde știau, n-avea cine să le spună, nu povestea nimănui despre aventurile sale), posedați două maşini (într-adevăr, mai cumpărase și o Dacia 1310 break, nici nu mai ştia de ce, ba da, îi spusese Puiu că nu se vor mai da aprobări, dar o lăsase neînscrisă în circulație, o ținea în garajul părinților şi nu ieșise cu ea decât o dată, într-un weekend la Sinaia cu Geo și soția sa, Carmen, dar nu stăteau ei de vorbă cu el), ce să mai, sunteți dubios.

Aveți acces la date şi informații sensibile, atât la serviciu, cât şi prin tatăl dumneavoastră şi uitați dovada că ați primit valută de la un cetățean străin, oare pentru ce?». Și îi dădură să se uite la o copie xerox a unui extras de cont din Banca Română de Comerț Exterior (BRCE). Numele lui figura acolo cu suma de 50 de dolari americani, primită de la Elena din Germania cu nişte ani în urmă, fiindcă așa se cerea pe atunci, să faci dovada că ai în cont minimum 50 de dolari când făceai cerere de viză ca să pleci în străinătate.

Îi venea să le spună că sunt nebuni, că trebuia să te conformezi cerințelor legale când cereai viză, că el și Elena avuseseră o relație, că dacă mai auzea de la tatăl său ce mai face el pe-acolo, pe la serviciul lui, erau lucruri pe care le ținea pentru el, fără să le comenteze, că suma era oricum ridicolă, că ce face după orele de program este treaba lui, că n-a furat niciodată nimic de la nimeni, dar nu știa cu ce (și dacă) să înceapă să se dezvinovățească”, scrie Irinel Columbeanu în cartea lui, potrivit Cancan.

