„America Express – Drumul Aurului”, cel mai așteptat reality show al momentului, începe din 15 ianuarie, la Antena 1. La fel ca până acum, emisiunea va fi difuzată de duminică până miercuri, duminica de la ora 20.00, iar de luni până miercuri de la ora 20.30.

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și-n lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7.000 de kilometri. După varianta italiană, Antena 1 este a doua televiziune din lume care pornește pe acest traseu. Locurile noi vin și cu provocări noi. Având în vedere traseul ales, a fost nevoie de măsuri de securitate suplimentare, pentru că, așa cum vor descoperi și telespectatorii, poveștile despre America Centrală și de Sud nu sunt doar un mit.

Misiunile pe care concurenții trebuie să le îndeplinească în acest sezon sunt și ele adaptate culturii locale și zonelor prin care aceștia vor ajunge. Au luptat cu taurii, au trecut prin procesiuni șamanice, au organizat propriul festival, au cărat noroi cu corpul, au cântat cu mariachi, au gustat mâncăruri tradiționale mai puțin apetisante, au participat la lucha libre sau au „savurat” picanteriile mexicane. Acestea sunt doar câteva din experiențele unui sezon plin de aventură, adrenalină, tensiune, dar și situații pline de umor și locuri absolut senzaționale.

La fel ca până acum, Oase și Marius Damian le vor povesti telespectatorilor despre specificul zonelor în care ajung, despre obiceiurile și ineditul lor și le vor arăta Mexicul, Guatemala și Columbia dintr-o cu totul altă perspectivă. Ce se întâmplă în spatele unei producții de o asemenea amploare telespectatorii vor vedea în continuare, la finalul fiecărui episod de miercuri seara, în Jurnal de America Express, pe Antena 1.

Cine sunt concurenții de la „America Express – Drumul Aurului”

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line, și mama ei, Mihaela sunt vedetele ce pornesc pe Drumul Aurului în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România. Marea premieră „America Express – Drumul Aurului” are loc duminică, 15 ianuarie, ora 20.00, la Antena 1.

Ce spun concurenții de la „America Express”

Cătălin Scărlătescu: „Îmi place show-ul ăsta mult de tot! În Asia am fost de multe ori, am văzut-o aproape pe toată, dar vreau să descopăr America din postura asta. Doina spune despre noi că ea e genul rucsac, iar eu sunt genul troller. Să vedem ce-o să iasă din combinația asta!”.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea: „Este ieșirea mea oficială din zona de confort. Prea fac duș, prea dorm la mine acasă când vreau eu, prea mănânc când îmi e foame, gata, e nevoie de o provocare :)) Sincer, abia aștept să ajung, abia aștept să îl distrug psihic pe Cortea în vederea întăririi relației noastre de frați și mai ales vreau să îi demonstrez soției mele cât de bărbat sunt. Asta până plâng prima oară”.

Jean Gavril și Dinu: „Am ales să vedem ce și cât putem, să testăm legătura dintre noi și să ne bucurăm de aventură. În timp ce mă uitam la sezoanele trecute mă gândeam tot timpul cât este de tare, dar nu mi-aș fi imaginat că o să ajung și eu. E cel mai tare show din țara asta! Sunt foarte recunoscător pentru că fac parte din această cursă, care este foarte dificilă si care ne va pune la încercare absolut toate simțurile, fizicul si mai ales nervii fiecăruia! Mă bucur că se întâmplă alături de fratele meu Dinu, de care sunt foarte apropiat și sunt sigur că vom trăi o experiență pe care nu o vom uita niciodată! Îmi doresc foarte mult să ajungem până la sfârșitul cursei, sunt niște țări prin care nu am mai fost niciodată și chiar ne dorim să cunoaștem cât mai multe din această experiență unică!”.

Bie Adam și Mihaela Adam: „Pentru noi «America Express» înseamnă depășirea tuturor limitărilor cu care ne-am obișnuit până acum. Nu avem așteptări. Vrem să lăsăm lucrurile să fie cum vor ele să fie. Tot ce e important pentru noi e să nu uităm să ne distrăm“.

Puya și Melinda: „Pentru noi America Express înseamnă să vedem America Latină așa cum niciun turist nu are cum să o vadă, să trăim o experiență completă. Pentru mine mai înseamnă și să dau burta jos”.

Bruja și Pufeh: „Pentru noi, participarea la «America Express» înseamnă depășirea limitelor noastre, ieșirea din zona de confort și atingerea unui nou nivel de performanță, superior celui cu care ne-am obișnuit până acum pe partea mentală, fizică mai ales :)) și emoțională. Pe de altă parte, dorința de a cunoaște noi culturi, tradiții și obiceiuri, oameni și poveștile de viață ale acestora ne-au împins să acceptăm provocarea «America Express»”.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan: „Am crescut și am trecut prin multe împreună. Această experiență unică, «America Express», cu siguranță ne va uni și mai mult ca prietene și ca trupă”.



Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla: „Aceasta experiență este un game changer. În mod firesc, după «America Express» viață nu o să mai fie la fel. Credem că este un adevărat detox, o rupere se tot ce am trăit până acum, rău sau bun”.



Diana Bulimar și Larisa Iordache: „Venind din sportul de performanță, această aventură numită «America Express» va fi o nouă provocare pentru noi. Sperăm doar că nu pe o bârna de 10 cm, pentru că pe aceea am câștigat-o deja. Suntem entuziasmate si recunoscătoare pentru aceasta experiență, dar cred că ne va solicita la maxim. Avem emoții, pentru că nu știm ce surprize ne așteaptă, dar cred că vom trece cu brio de fiecare probă în parte și că vom ajungem cât mai departe în competiție, așa cum am făcut în gimnastică. Experiența asta vine cu speranțe noi, prin care ne așteptăm să trecem cu bine și să ne descoperim pe noi însene într-un alt mediu de competiție”.





