Luni, 12 ianuarie, de la 10:00, Andreea Mantea va da startul unei noi călătorii pline de emoție spre găsirea sufletului pereche.

„La «Casa iubirii» se întâmplă lucruri extraordinare! Unic la acest reality show e modul în care schimbă în bine niște tineri, ei vin aici în căutarea iubirii și evoluează frumos sub ochii noștri, ajung să se cunoască mai bine, să se descopere, să prindă aripi și să-și împlinească visuri. Abia aștept să îi cunoașteți pe noii concurenți! Eu le voi fi alături, cu multă emoție și cu dorința ca ei să trăiască cea mai frumoasă experiență a vieții lor”, a spus Andreea Mantea, prezentatoarea show-ului.

Așadar, Cupidon nu vrea să ia pauză, iar cel de-al cincilea sezon din „Casa iubirii” începe imediat după încheierea celui de-al patrulea. După Marea Finală, ce va putea fi urmărită duminică de la 16:00 și 19:00, în ziua următoare, luni, de la 10:00 și 16:30, vă invităm să urmăriți premiera noului sezon „Casa iubirii” și să aflați cine sunt noii concurenți care vor intra în „arena” dragostei.

Frumoși, curajoși, carismatici, aceștia sunt nerăbdători să trăiască emoții intense și experiențe unice, în lumina reflectoarelor.

Caruselul celor mai puternice trăiri continuă la „Casa iubirii”! Dragostea nu ia pauză, așa că fiți alături de concurenții Sezonului 5, în căutarea celui mai prețios sentiment. Nu ratați premiera noului sezon „Casa iubirii”- luni, 12 ianuarie, de la 10:00 și de la 16:30, la Kanal D

