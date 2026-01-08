„Acum 20 de ani, pe vremea asta, viața mi-a dat o lovitură cruntă. Am fost dată afară fără preaviz și fără să am timp să găsesc soluții.

M-am supărat pe acei oameni care au lăsat pe drumuri, o mamă singură cu o fetiță de mână. La 36 de ani eram la o vârstă la era greu să găsesc un loc de muncă, în domeniul meu. Atunci încă funcționau bine “relațiile”.

Dar, după două decenii, am înțeles că, de fapt, Dumnezeu avea un plan mai mare pentru mine. Acei oameni erau doar o mână neagră care m-a scos dintr-o zonă de confort prea strâmtă, forțându-mă să descopăr ce pot cu adevărat.

Așa au început 20 de ani în care am construit Zurli. Acum, mă aflu la un nou început. Zurli e bine, iar Maya și câțiva oameni minunați sunt alături de mine, luptând cu aceeași pasiune. Iar eu simt că e cel mai bun moment,să fac mai mult pentru mine, să-mi înfrunt fricile.

Am curaj să aflu. Așa că voi lua o pauză din online. Nu vă îngrijorați, sunt bine și mai liniștită decât oricând.

Voi explora dacă sunt mai puternică decât cred sau poate mai slabă decât mă văd ceilalți.

Ultima dată am făcut asta cu aproape 10 ani în urmă, am stat departe de rețele vreo 5 zile. De data aceasta, plec în Africa, unde voi exersa detașarea, puțin mai mult.

Dacă vreți să știți cum mă descurc, aruncați o privire pe conturile de socializare ale Mayei. Sigur ea o să posteze din vacanța noastră.

Nu știe nimic, o să afle despre această decizie la fel ca și voi, acum. @mayasorian sper să nu te superi ca nu ți-am spus nimic.

După atâția ani în care viața mea a fost dedicată altora, acum vreau ca 2026 să fie anul meu. Cu tot ce era dar cu mai mult despre cine sunt eu. Vă mulțumesc tuturor celor care înțelegeți și îmi țineți pumnii”, a fost mesajul transmis de Mirela Retegan pe contul de socializare.

