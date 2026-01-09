În ce privește precipitațiile, acestea vor fi în cantități normale, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, astfel că vremea va fi mai rece decât ar trebui în această perioadă din an.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Mai multe județe din țară sunt sub coduri portocalii și galbene de zăpadă viscolită, ninsoare și ger, iar temperaturile vor scădea simțitor, a anunțat ieri Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii au spus că de joi seara, vremea se va răci accentuat şi va deveni geroasă, în mai multe zone din țară, iar minimele vor ajunge la -15 grade Celsius. Şi în Bucureşti, vremea se va răci şi sunt aşteptate ninsori.

Cum va fi vremea în săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în zonele montane și local în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Precipitațiile se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi lipsi mai ales în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 2 – 9 februarie 2026

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Precipitațiile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

