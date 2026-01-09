Strada a fost, astfel, improvizată într-o pârtie de schi. Într-un videoclip postat de Știri de Cluj, bărbatul, echipat cu schiuri și clăpari, apare coborând Valea Gârbăului ca un adevărat schior profesionist.

„Cluj, trăiască Mănăștur!”, a strigat el în timp ce glumea că o să coboare cu schiurile până în cartierul Mănăștur, din Cluj-Napoca. Valea Gârbăului se află la granița dintre municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești.

Pentru mulți clujeni, dimineața de joi a însemnat nervi, întârzieri și impresia că orașul a fost luat prin surprindere de iarnă. Cluj-Napoca „s-a trezit” sub zeci de centimetri de zăpadă, iar traficul a devenit aproape impracticabil, deși autoritățile locale au transmis că s-a intervenit pe timpul nopți.

