Această postare de pe platforma X nu este opera vreunuia dus cu sorcova. Este rodul inteligenței fostului șef al CIA și fost Secretar de Stat al lui Donald J. Trump (în primul mandat). Un nătărău care te înfioară. Și, apropo: Anul Nou al persanilor (Nowruz) e în martie…

Altminteri, există pe rețelele de socializare destui accidentați la cap de idei venite brusc, care încurajează amestecul CIA și al Mossad în protestele din Iran. Ba unii – crezând că le dau celor din stradă o veste mobilizatoare – se jură că agenți americani și israelieni se află deja printre protestatari, gata să le furnizeze arme non-letale (bani). Coincidență!, vorba lui Pompeo. Același lucru declară și Liderul Suprem, Ayatollahul Khamenei: că protestatarii sunt plătiți.

Apropo, pe 4 ianuarie, scrobitul cotidian britanic The Times informa că, potrivit unor surse din serviciile de informații, există un așa-numit „Plan B” al Ayatollahului Khamenei, care se pregătește s-o șteargă la Moscova, luând cu el câțiva membri ai familiei și consilieri apropiați (nu mai mult de 20). La Moscova, ca Bashar al-Assad al Siriei în 2024. (La protestele din 2022, publicațiile diasporei iraniene anunțau iminența fugii Liderului Suprem la… Caracas – încă domnea Maduro în Venezuela).

Lăsând aiurelile deoparte, e greu de crezut că, în cazul unei răsturnări a regimului, venerabilul personaj (are 86 de ani, 8 luni și câteva zile), la rangul său clerical și politic, ar accepta să iasă din istorie pe scara de serviciu, refuzând eternitatea martiriului.

E prea devreme, de-a dreptul hazardat, să anticipăm încotro se îndreaptă aceste cele mai puternice și extinse manifestații care se desfășoară în Republica Islamică Iran din 2022 încoace. Din mijlocul protestatarilor ar trebui să se ridice un nucleu de lideri, cu un crez și un plan pentru țară, în care primul punct să răspundă operativ cerințelor străzii: soluția dezastrului financiar. Un răspuns rapid la costul prohibitiv al vieții și domolirea inflației aiuritoare. Este ceea ce caută acum președintele Masoud Pezeshkian (care este și șeful Executivului) analizând noul Buget, ce ar urma să intre în vigoare pe 20 martie, și preconizând inclusiv credite pentru alimente. Situația pare însă a fi, cel puțin pe termen scurt, fără ieșire.

Informațiile din Iran sunt furnizate, din 28 decembrie, preponderent de HRAI, o organizație non-profit de activiști pentru drepturile omului în Iran, cu sediul în Statele Unite, având o „armată” de voluntari care transmite din Iran. Ceea ce furnizează această sursă trebuie verificat din încă trei surse, informațiile având un ton inconfundabil de implicare propagandistico-mobilizatoare.

Între toate sloganurile pe care le-am auzit în stradă, unul mai cu seamă mi-a atras atenția. Mi se pare prima dovadă că protestatari încep să-și limpezească poziția și ideile politice. Marți, 6 ianuarie, în Yaft Abad, unul dintre cele mai vechi cartiere din Tehran, situat în sud-vestul capitalei, oamenii din stradă le-au strigat trupelor de poliție care încercau să-i împrăștie: „Nici Gaza, nici Liban! Viața mea pentru Iran!”. Referire directă la proxy-urile Hamas și Hizballah, întreținute de ani, cu bani grei, de regimul iranian ce-și proiectează astfel puterea în Orientul Mijlociu. Poate că în alte părți ale țării, sloganul a fost completat cu „Nici Irak! Nici Yemen!”…

