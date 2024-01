Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, de la masa juriului, alături de Pavel Bartoș și Smiley din culise, așteaptă cu nerăbdare să împărtășească cu telespectatorii momentele oamenilor obișnuiți care se vor transforma în eroi ai întregii țări.

Smiley, primele declarații despre „Românii au talent”, sezonul 14

„Mai e ceva imposibil? Eu nu mai cred așa ceva, cel puțin nu când mă gândesc la talentul românilor și la scena asta magică de la Românii au talent, pe care mereu se întâmplă câte ceva de ne lasă cu gura căscată.

Pe 9 februarie începe sezonul cu numărul 14 al Românii au talent, iar noi îl simțim ca pe un fel de Revelion pentru programele și producțiile TV. Eu, ca de obicei, o să mă sprijin pe Pavel atât la emoții intense, cât și la râs și adrenalină. Și tot împreună o să dăm ocol butonului auriu până o să-l și apăsăm de vreo două ori, pentru că pur și simplu uneori n-ai cum să te abții! O să vedeți!”, spune Smiley înaintea lansării.

Pavel Bartoș abia așteaptă ca „Românii au talent”, sezonul 14, să apară la Pro TV

„14 #fenomen! Un sezon cum nu ați mai văzut, concurenți cum nu ați vrea să ratați și niște emoții binevenite… pe care mi-e greu să vi le și povestesc.

Mă bucur că a mai rămas atât de puțin până la premieră pentru că veți putea înțelege de ce sunt atât de încântat de ceea ce veți vedea. Recunosc, și eu abia aștept să urmăresc de acasă, împreună cu ai mei, toate aceste momente pe care le-am trăit deja la filmări. Va fi fenomen”, a adăugat Pavel Bartoș.

Rareș Prisacariu a câștigat „Românii au talent” 2023 și premiul de 120.000 de euro

În mai 2023, Rareș Prisacariu a câștigat finala „Românii au talent” 2023. Concurentul a primit trofeul emisiunii, dar și premiul în valoare de 120.000 de euro.

„Câștigătorul Românii au talent sezonul 13 este Rareș Prisacariu”, au anunțat Pavel Bartoș și Smiley, în uralele juraților și ale tuturor celor prezenți. Concurentul în vârstă de doar 7 ani și câteva luni a impresionat cu talentul lui la recitat publicul, care l-a votat în număr foarte mare.

La auzul veștii, Rareș Prisacariu a izbucnit în lacrimi, emoționat de tot ce trăiește. Prezentatorii i-au înmânat trofeul și cecul de 120.000 de euro, iar concurentul a reacționat: „Mulțumesc!”. Ulterior, într-un interviu pe Facebook, el a adăugat:

„Pe toți românii i-aș sfătui să vină la «Românii au talent», pentru că știu că toți au un har”

„Sunt foarte bine, sunt foarte emoționat pentru că am putut să dau impresie bună și pentru că oamenii m-au votat. Mă așteptam să fiu votat, dar nu să câștig premiul cel mare de la «Românii au talent», deci nu mă așteptam. Am avut foarte multe emoții și de aceea cred că am transmis foarte mult. Pe toți românii i-aș sfătui să vină la «Românii au talent», pentru că știu că toți au un har”, a zis Rareș Prisacariu.

Pe locul doi s-au clasat dansatorii Olya și Valera din Ucraina, iar pe locul al treilea e Oleg Spînu, care a început să plângă pe scena emisiunii de la PRO TV. „Mulțumesc la toată lumea! Mulțumesc juraților. Nici n-am visat să ajung în finală, dar pe locul trei… Mulțumesc!”, a spus el.

Pe locul 11 e Carina Veghiu, pe locul 10 este Sara Piliego, pe locul 9 este Taheira Sașa, pe locul 8 este Sandip Brahamin, pe locul 7 este Albert Gugulan, pe șase este Eduard Dragu. Pe locul 5 este Bianca Avram, iar pe locul patru, la mustață de podium, este Monique Family.

