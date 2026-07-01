În centrul acțiunii se află Doru Alexe (personaj interpretat de Dragoș Bucur), un curier ce duce o viață aparent obișnuită alături de familia sa. Totul se va schimba radical în momentul în care fiul său, Bogdan (interpretat de Alexandru Burcă), ajunge implicat în anturaje periculoase, ce îl vor atrage într-o serie de evenimente care le va pune la încercare întreaga familie.

În paralel, Laurențiu Crețu, procurorul interpretat de Tudor Chirilă, descoperă că nici propria familie nu este ferită de pericolele care îi pândesc pe adolescenții de astăzi și va face tot ce îi stă în putere pentru a-și proteja fiica, Maria (Ioana Brumar).

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Pe lângă actori consacrați, serialul va aduce pe micile ecrane și reprezentanți ai noii generații, unii dintre ei aflați chiar la primul lor proiect de televiziune.

Printre aceștia se numără și Alexandru Burcă, un tânăr actor de 21 ani din Constanța: „TRAFIC este primul meu serial și totodată primul proiect de o asemenea amploare în care am ocazia să fiu implicat. Această producție reprezintă tot ce visam să fac atunci când m-am apucat de actorie. Este chiar mai mult decât mi-aș fi putut imagina, nu mă gândeam că voi ajunge să am un rol principal.

În ceea ce privește povestea din TRAFIC, consider că este una apropiată de ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, în special în lumea adolescenților. Cred că serialul va arăta situații în care mulți oameni se vor regăsi”.

Noul crime drama va aduce acțiune, tensiune și situații în care fiecare decizie poate schimba totul, din 13 iulie la PRO TV și pe VOYO.

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