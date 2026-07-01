401 cadavre și un sistem care a închis ochii

Procurorii DIICOT au descins în forță în județul Bihor, destructurând o rețea de azile clandestine, condusă de bihoreanul Viorel Pașca. Sute de victime, oameni fără adăpost, bolnavi psihic sau bătrâni lăsați în mizerie au fost găsiți în locațiile percheziționate. Pe un câmp de lângă un cimitir din zonă, nu mai puțin de 401 oameni care au decedat în aceste centre de-a lungul anilor au fost îngropați la grămadă.

Deși Ministerul Muncii a confirmat oficial că Viorel Pașca nu deținea nicio acreditare sau licență pentru servicii sociale, centrele au funcționat nestingherite ani la rând.

Într-o declarație de o duritate fără precedent, ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru a recunoscut deschis că instituțiile statului au tolerat și au fost complice la această rețea de-a lungul anilor: „Este datoria mea să reiterez faptul că statul are obligația să acționeze cu empatie în ajutorul celor aflați în vulnerabilitate. Tocmai de aceea, cred că este nevoie de o analiză onestă și aprofundată asupra modului în care s-a ajuns aici”.

Bilanțul de la Urgențe: 35 de pacienți preluați dintr-un foc. Cazuri grave, abandonate medical

Medicii din Oradea se izbeau zilnic, de ani de zile, de realitatea cruntă a pacienților proveniți din rețeaua lui Pașca. În urma evacuării de urgență declanșate de autorități, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Bihor au fost aduși de urgență 35 de pacienți. Dintre aceștia, 9 au rămas direct internați din cauza stării severe de sănătate.

Dr. Hadrian Borcea, medicul-șef al UPU Bihor, a oferit detalii tulburătoare despre cazurile medicale care fuseseră complet ignorate în stabilimentele ilegale. „Nouă dintre ei au rămas internați. Vă dați seama că nu au rămas internați pentru că le era bine, ci pentru că prezentau probleme medicale care impuneau internarea în secțiile spitalului. Vă dau două exemple: un pacient cu un traumatism cranian care era vechi de 3-4 zile și nu a ajuns la urgență, și un alt pacient cu colecistită gangrenoasă, care a rămas internat la chirurgie. Acest tip de colecistită e o evoluție a unei colecistite neglijate. Pacientul nu a beneficiat de asistență medicală.” a declarat dr. Hadrian Borcea pentru Libertatea.

Întrebat ce au riscat acești oameni prin lipsa asistenței medicale, șeful UPU a explicat că, în cazul vârstnicului cu traumatism cranian, existau riscuri majore de complicații hemoragice intracraniene mascate de dificultățile de comunicare. În ceea ce privește pacientul cu colecistită gangrenoasă, infecția și inflamația vezicii biliare avansase atât de mult din cauza neglijării încât evoluase direct spre gangrenă, o complicație extrem de periculoasă.

Imaginea cutremurătoare a doi bătrâni care s-au ținut de mână tot drumul i-a rămas în minte medicului șef de la UPU

Deși starea biologică și de nutriție a majorității celor aduși era relativ stabilă, igiena și curățenia acestora erau precare. Speriați, traumatizați și afectați de mutările bruște, mulți dintre ei refuzau să comunice cu personalul medical. Totuși, un caz anume l-a marcat pe șeful UPU al Spitalului bihorean.

„E absolut cutremurător. Doi soți, în jur de 80 de ani amândoi, care au patru copii și care au fost aduși cu ambulanța ca victime multiple, iar după aceea au fost duși înapoi pentru a fi repartizați în alte centre. În toată perioada, și pe drum încoace, și cât au stat în evaluare aici în UPU, și după aceea pe drumul înapoi, s-au ținut strâns de mână. Se vedea clar că erau doar ei, unul pentru altul.” a povestit emoționat, dr. Borcea.

Bătrânii din azilele lui Pașca, descărcați din dube și abandonați pe bănci în gară

Cea mai șocantă dezvăluire a dr. Hadrian Borcea vizează modul în care Pașca încerca să scape de cazurile grele sau de persoanele din alte județe.

„Noi ne bucurăm că în sfârșit s-a desființat, pentru că a fost o sursă de riscuri pentru foarte mulți vârstnici. Până anul trecut, când a intervenit instituția Prefecturii și cumva i-a mai corectat, lucrurile stăteau groaznic. Dacă voiau să scape de vreun client de-al lor, îl abandonau în gară sau în parcul Brătianu din Oradea. Efectiv, îi descărcau din dube sau microbuze și îi puneau pe bănci în gară sau în parc. De acolo, Poliția Locală îi aducea împreună cu Serviciul de Ambulanță Bihor la noi în UPU. Îi evaluam și am încercat să le găsim soluții în altă parte. Am trimis pacienți la Călărași, Galați, Brăila, Harghita… Erau aduși din aproape toată țara și pur și simplu abandonați.”

Medicul a explicat că spitalul refuza să îi retrimită în lagărele groazei, cu excepția cazurilor în care bătrânii aveau viză de reședință sau de flotant pe adresele deținute de Viorel Pașca. Însă, din primăvara acestui an, tactica s-a schimbat cinic: Pașca trimitea cazurile grave la urgențe doar pentru a scăpa de responsabilitate și refuza categoric să îi mai primească înapoi. Doar în 2026, spitalul a fost nevoit să redirecționeze pe cont propriu în jur de 7-8 pacienți proveniți din azilele lui Pașca către Spitalul Municipal din Salonta pentru a-i salva de la abandon.

,,În România de astăzi este periculos să fii pacient copil sau vârstnic. Asta este foarte clar.”, a concluzionat dr. Borcea.

Dragoș Pîslaru, ministrul Muncii: ,,Astfel de practici trebuie să înceteze definitiv”

Urmare a acțiunii de amploare a procurorilor DIICOT, Ministerul Muncii a activat o celulă de criză. Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat oficial că toate cele 409 persoane vulnerabile au fost evacuate în deplină siguranță din azilele deținute ilegal de Viorel Pașca.

Dintre acestea, 391 au fost deja relocate de urgență în servicii sociale licențiate din 19 județe ale țării, printr-un efort comun realizat cu sprijinul DSU, IGSU, Raed Arafat și a DGASPC-urilor locale. Celelalte 18 persoane rămase se află în continuare sub supraveghere medicală chiar la UPU Bihor, unde beneficiază de îngrijiri înainte de a se stabili măsuri de protecție adecvate. Pentru acoperirea costurilor, Guvernul va adopta o hotărâre pentru alocarea de resurse financiare din Fondul de rezervă bugetară.

,,Dincolo de emoția pe care acest caz a generat-o, trebuie să spunem un lucru foarte clar: plasarea sau menținerea persoanelor vulnerabile în servicii sociale care funcționează în afara cadrului legal, fără acreditare și fără licență de funcționare, este incompatibilă cu obligațiile pe care statul le are față de acești beneficiari și nu poate reprezenta o soluție acceptabilă. Astfel de practici trebuie să înceteze definitiv.”, a atras atenția Dragoș Pîslaru.

401 morți îngropați pe câmp, în Bihor și sute de victime au fost găsite în azilele ilegale conduse de Viorel Pașca DIICOT a destructurat o rețea care exploata oameni vulnerabili .Viorel Pașca a fost reținut de DIICOT în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Imagini cu oamenii aduși cu ambulanțe în azilele lui Viorel Pașca.







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