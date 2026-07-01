Potrivit unui comunicat oficial emis de Metrorex, incidentul a fost provocat de umiditatea crescută din subteran, care a dus la conturarea și aprinderea unui izolator de pe șină.

Reprezentanții companiei au activat imediat instalația de ventilare a stației pentru a evacua fumul și mirosul puternic, în timp ce călătorii aflați pe peron au fost nevoiți să se autoevacueze.

La fața locului intervin în acest moment echipele specializate ale Metrorex pentru izolarea problemei și remedierea rapidă a defecțiunii.

Compania a transmis că monitorizează permanent situația, urmând să revină cu detalii pe măsura evoluției intervenției, și a prezentat scuze publicului pentru disconfortul major creat în trafic.

Reamintim că a fost haos la metrou, miercuri dimineață, în București: stația Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar după ce ploile torențiale au provocat infiltrații masive, iar apa a ajuns pe calea de rulare. Metrorex anunță circulație modificată pe Magistrala 1 până la evacuarea apei și remedierea situației.

Pompierii și angajații Metrorex intervin în continuare în stația Piața Victoriei 2, unde apa este scoasă cu pompe și furtunuri, după infiltrațiile provocate de furtuna puternică din București. În imaginile de la fața locului se vede apă acumulată în zona peronului și a căii de rulare, în timp ce echipele încearcă să readucă stația în stare de funcționare.

Potrivit ministrului Transportului, radu Miruță, se speră că apa va fi scoasă în următoarele ore, iar stația să fie deschisă până deseară.

știrea se actualizează

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE