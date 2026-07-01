Între timp, statul cheltuie fonduri semnificative pentru paza și întreținerea infrastructurii. O licitație în curs estimează cheltuieli de 50 milioane de lei doar pentru pază. Numai anul trecut, astfel de cheltuieli, inclusiv cu monitorizarea infrastructurii, au depășit 80 de milioane de lei.

La nivel național, există peste 100 de puncte pregătite pentru lansări cu o arie de acoperire de 2,3 milioane hectare, ceea ce înseamnă aproape 20% din suprafața agricolă a țării.

De ce a fost oprit sistemul antigrindină

Suspendarea tragerilor a fost decisă inițial printr-un ordin al fostului ministru Florin Barbu, însă ulterior sistemul a rămas fără bază legală de funcționare după expirarea hotărârii de Guvern la sfârșitul anului 2024. 

De ce nu mai funcționează sistemul antigrindină în România. Blocajul cauzează facturi anuale de zeci de milioane de lei
Florin Barbu. Foto: pagina personală de Facebook

Suspendarea inițială a sistemului a venit pe fondul protestelor fermierilor din centrul țării, în special din Prahova, care au susținut că rachetele disipă norii și agravează seceta. 

Între timp, ordinul de ministru a fost anulat de instanță la solicitarea unei asociații din care fac parte viticultori. Aceștia au reclamat că suspendarea tragerilor a provocat distrugeri semnificative ale culturilor agricole care au devenit vulnerabile în fața condițiilor meteo extreme.

Repornirea sistemului nu poate avea loc fără actualizarea cadrului legal, prin adoptarea unei noi hotărâri de Guvern, potrivit Ministerului Agriculturii. În același timp, trebuie stabilit un mecanism de omologare și validare a punctelor de lansare, precum și realizarea unui studiu național, împreună cu institute de cercetare, care să evalueze obiectiv eficiența sistemului antigrindină.

„Decizia de suspendare temporară a activității este una legală, necesară și justificată de lipsa unui cadru normativ actualizat, de disfuncționalitățile în omologarea unităților de lansare și de absența unei evaluări riguroase a performanței sistemului”, se precizează într-o adresă a autorității de anul trecut, publicată pe site-ul Camerei Deputaților.

În luna mai a.c., ministrul Tanczos Barna a declarat că vrea să reactiveze sistemul, dar nu a anunțat un calendar precis. În paralel, pe site-ul Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (AASNACP) au fost publicate anunțurile în vederea acordării licenței pentru operatori autorizați în 78 de puncte de lansare amplasate în zonele Iași, Prahova, Maramureș, Mureș, Timiș și Oltenia. La nivel național sunt 104 locuri de unde se pot efectua trageri.

Sistemul consumă zeci de milioane de lei deși este blocat

În total, în perioada 2016–2024 au fost lansate aproape 27.000 de rachete antigrindină, media anuală fiind de aproximativ 3.000. Cele mai multe au fost lansate în anii 2021 și 2023, când au fost înregistrate peste 5.000 de trageri, conform rapoartelor de activitate a AASNACP pe anii trecuți. 

Chiar dacă sistemul a fost complet blocat în anul 2025, AASNACP a avut un buget de 96 milioane de lei, iar 83% din această sumă (82,8 milioane de lei) a fost utilizată pentru paza și monitorizarea infrastructurii sistemului de antigrindină. Dacă punctele de lansare ar fi fost operaționale, atunci paza ar fi fost asigurată de către lucrătorii operatorilor autorizați. Acest lucru rezultă și din documentația aferentă unei licitații în curs a AASNACP pentru asigurarea pazei.

„În cazul aprobării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a documentelor suport necesare efectuării activităților de operare (…) se vor dispune măsurile legale prin începerea procedurii de negociere pentru semnarea unui nou acord-cadru cu operatorii licențiați și încetarea prestării serviciilor de pază”, se arată în caietul de sarcini al licitației. 

AASNACP a primit oferte de la opt agenții de pază, iar valoarea contractelor (procedura este împărțită în loturi, pe zone distincte din țară) se ridică la aproape 50 milioane de lei, fără TVA, pentru perioada 1 august 2026 – 15 aprilie 2027.

În 2026, bugetul aprobat al AASNACP este de 87 milioane de lei.

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