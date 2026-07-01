Mai mult, cântăreața i-a transmis un mesaj de încurajare și a dezvăluit că, pe vremea când încă făcea parte din familia Sterp, nu observase semne care să anunțe o astfel de despărțire.

Carmen susține că nu a mai păstrat legătura cu fosta familie, însă spune că îi dorește Ilenei puterea de a trece peste această perioadă, mai ales că la mijloc sunt și doi copii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Îmi pare rău de perioada prin care trece și le doresc multă putere amândurora, pentru că e greu să treci prin experiența unui divorț, dar cu siguranță va fi bine până într-un final. Chiar nu știu care sunt motivele, pentru că atunci când făceam parte din familia lor, eu îi vedeam bine.

Adică ei erau foarte bine. Eu cu Culiță ne-am despărțit chiar după nunta lui Leana. Nu știu ce s-a întâmplat în familia lor, n-am de unde să știu. Dar vă dați seama, este neplăcut, pentru că nu dorești răul nimănui Le doresc multă putere să treacă peste toate încercările.. sunt și copii la mijloc, nu este simplu pentru niciunul dintre ei!

Noi nu am mai păstrat legătura, ne-am întâlnit de două ori în toți anii aceștia la evenimente. Ne-am salutat. Eu nu am nimic cu ele. Lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt deja vindecate. Doar nu am avut nimic de împărțit cu ele. Până la urmă, prolema mea nu a fost cu ele. Era normal să țină cu fratele lor, am înțeles!”, a declarat Carmen de la Sălciua, fosta soție a lui Culiță Sterp, pentru Cancan.

Vezi subiectele la matematică de la Bac 2026 și subiectele la istorie de la Bacalaureat!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE