Aproape jumătate dintre europeni vor să învețe o abilitate nouă atunci când merg în vacanță: „Turiștii caută experiențe”

Schimbarea de mentalitate este una profundă, în condițiile în care aproape jumătate dintre europeni, adică un procent de 48%, își propun în mod activ să învețe o abilitate complet nouă în timpul zilelor libere din această vară.

Datele provin dintr-un nou sondaj amplu realizat de Mastercard în rândul a peste 27.000 de turiști din 28 de țări europene. Studiul analizează în profunzime factorii psihologici și economici care îi motivează pe consumatori atunci când își planifică excursiile. Această nevoie de evoluție personală chiar și în momentele de relaxare arată o reorientare clară a societății către acumularea de experiențe valoroase, în detrimentul achiziției de bunuri materiale simple.

Generația Z conduce valul vacanțelor cu scop educațional

Noua tendință este propulsată în special de categoriile de vârstă tinere, dornice de explorare și dezvoltare. Astfel, fenomenul „skilliday” este cel mai vizibil în rândul membrilor Generației Z și al tinerilor mileniali.

Statisticile arată că 57% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani și 52% dintre cei din segmentul 24-34 de ani au deja planificată o astfel de călătorie interactivă pentru anul acesta.

Mai mult de jumătate dintre turiștii europeni, respectiv 51%, sunt ferm convinși că vacanțele în care reușești să deprinzi o competență nouă sunt mult mai valoroase decât cele clasice.

Un procent similar de 48% consideră că o abilitate proaspăt învățată reprezintă o amintire mult mai de preț pe termen lung decât un suvenir cumpărat dintr-un magazin. Dorința de cunoaștere s-a transformat deja în acțiune concretă, având în vedere că peste o treime dintre europeni (37%) au rezervat deja un sejur dedicat special asimilării unor cunoștințe noi.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Românii sunt pasionați de gastronomie și ateliere de gătit

În România, apetitul pentru acest concept modern de travel este la fel de ridicat ca în restul Europei. Potrivit sondajului, 44% dintre respondenții români au declarat că vor alege în acest sezon o vacanță axată pe învățarea unei noi abilități sau a unui meșteșug tradițional. Ceea ce îi diferențiază însă pe turiștii de la noi este preferința culinară clară.

Românii se remarcă la nivel european prin interesul deosebit pentru gastronomie, doi din cinci turiști din țara noastră (41%) afirmând că își doresc să participe la cursuri și ateliere de gătit alături de chefi locali.

La nivelul întregului continent, preferințele variază destul de mult în funcție de specificul cultural al fiecărei națiuni. Limbile străine ocupă primul loc în opțiunile generale ale europenilor, 30% dintre aceștia dorind să învețe suficiente expresii de bază pentru a putea purta o conversație cu localnicii din destinația vizitată.

Sârbii sunt cei mai atrași de studiul unei limbi noi în vacanță, cu un procent de 45%. În schimb, suedezii vor în proporție de 37% să descopere secretele producției locale de alimente și băuturi, cum ar fi prepararea vinului sau a brânzeturilor.

Slovenii preferă în schimb experiențele de wellness și mișcare, precum yoga și meditația , în timp ce 31% dintre italieni vor să stăpânească meșteșuguri de patrimoniu, precum ceramica sau prelucrarea lemnului. Creativitatea și artele plastice sunt pasiuni comune pentru croați și sârbi , iar ucrainenii sunt cei mai interesați de dezvoltarea unor abilități sportive sau de fitness.

O oportunitate uriașă pentru micile afaceri din turism

Această schimbare majoră de comportament reprezintă o veste excelentă și o oportunitate economică de proporții pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul turistic. Industria ospitalității este un pilon vital pentru economia europeană, asigurând locul de muncă pentru unul din nouă locuitori și contribuind cu 10,5% la Produsul Intern Brut al Uniunii Europene.

Faptul că 42% dintre turiști declară că ar fi dispuși să plătească mai mult pentru un sejur educațional, cu condiția ca experiența să fie oferită de furnizori locali și să aibă un caracter autentic, deschide noi uși pentru comunități.

„Cheltuielile pentru experiențe au rămas mult mai solide în ultima perioadă decât cele pentru bunuri de larg consum. Acest tip de călătorii îi scoate pe oameni din marile aglomerări urbane și îi îndreaptă către orașe mai mici sau zone rurale, distribuind beneficiile financiare ale turismului mult mai echilibrat în comunitățile locale”, explică Natalia Lechmanova, Chief Economist pentru Europa în cadrul Mastercard Economics Institute.

Foto: Mastercard

Piața s-a adaptat rapid, iar platforme dedicate precum Priceless.com le oferă deținătorilor de carduri activități diverse. Turiștii pot învăța să prepare dulciuri tradiționale în Suedia , să creeze obiecte de artă pe litoralul din Croația , să descopere secretele producției de parfumuri și genți de lux în Franța sau chiar să deprindă tehnici avansate de imprimare 3D în Praga. În final, dincolo de relaxare, noul obiectiv al călătorului modern este să se întoarcă acasă îmbogățit cu o lecție de viață pe care să o păstreze pentru totdeauna.

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