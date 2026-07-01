„Bucureștiul a ajuns 75% impermeabil”

„Apa de ploaie trebuie dusă în Dâmbovița, și nu în canalizare. Canalizarea nu face față”, a declarat Ciprian Ciucu, subliniind importanța unei separări clare a fluxurilor de apă.

„Actuala infrastructură de canalizare și de preluare a apelor pluviale are multe limite: nu a fost proiectată pentru astfel de fenomene meteorologice. În doar câteva ore, cantitatea medie de precipitații care s-a descărcat pe suprafața Municipiului București a fost de 69,90 l/mp în aproximativ 10 ore. Bucureștiul a ajuns 75% impermeabil (opinia unui specialist), din cauza dezvoltării și a neaplicării unor metode și tehnici de construcție care să permită permeabilitatea apei. Da, este adevărat, sunt mai costisitoare, dar merită”, atrage atenția edilul.

Primarul general spune că „este nevoie de bazine, bazine, bazine”: „În loc să scoatem apa pe stradă, cum se întâmplă acum, trebuie să construim în amonte două bazine de retenție mari, care să descarce treptat apa în Râul Dâmbovița (în funcție de viitură) și să o rețină pentru perioadele secetoase, pentru irigații”.

Este necesară construirea a două mari bazine

Vârfurile de viitură, arată Ciucu, pot fi atacate prin construirea a două mari bazine, unul sub Parcul Izvor și unul sub Parcul Operei. Acestea vor degreva vârfurile de ploaie!

„Vestea bună este că Apa Nova lucrează deja la un studiu de fezabilitate (început în acest an) pentru un bazin. Acesta va fi, conform studiului, cel mai probabil (în funcție de studiu!) sub parcarea rotundă de la intrarea în Parcul Carol (Sectorul 4). Rolul lui este de a prelua viitura de pe deal și va acoperi zona cu str. Slobozia, str. Episcopul Chesarie etc. Aici riscul este mare, vedeti fotografia cu Parcul Carol sub apă. În zona Tineretului/Văcărești, Apa Nova a început deja lucrările la un bazin. Este în lucru bazinul de retenție de la Lunca Cetății din Sectorul 3; acum se face rețeaua de canalizare. Ideea de bază este că, mai ales în zonele depresionare, apa de ploaie trebuie dusă în Dâmbovița, și nu în canalizare. Canalizarea nu face față. Acestea sunt soluțiile realiste pentru a limita riscurile de inundație în București. Mă ocup să se întâmple, este o chestiune de siguranță!”, a sris pe Faebook primrul general.

Furtuna a făcut ravagii

„Bucureștiul s-a confruntat noaptea trecută cu unul dintre cele mai extreme fenomene meteorologice: am discutat despre acest aspect cu reprezentanții ISU și, pe baza experienței acestei instituții din ultimii 30 de ani, acest fenomen a fost cel mai puernic. Pagubele au fost produse din cauza vântului foarte puternic, cumulat cu foarte multe precipitații extreme. Avem două categorii mari de probleme: (1) inundațiile și (2) arborii rupți sau desprinși din rădăcini. Încă de la prima oră am evaluat situația împreună cu instituțiile din subordinea PMB, cu ISU Bucuresti-Ilfov și cu primarii de sector. Și în aceste moment dar și noaptea trecută pe străzile Bucureștiului a fost o adevărată desfășurare de forțe și toate echipele au fost în alertă, mobilizate!”, a precizat Ciucu.

Totodată, primarul general face apel la bucureșteni să rămână în incinte: în casă, la birouri, deoarece urmează un nou cod de vreme severă: „Partea proastă este că avem în continuare avertizări de fenomene meteorologice din aceeași categorie. De aceea, vă rog rămâneți cât de mult posibil în interior, acasă sau la muncă, evitați la maxim ieșirile inutile”.

Mobilizare masivă

A fost mobilizare masivă în București, miercuri. Apa Nova a intrat cu vidanjele să preia acumulările de apă pe străzi, pasaje rutiere și în demisolurile blocurilor afectate. A intervenit în teren cu o flotă extinsă de 36 hidrocurățitoare, 42 de autoutilitare, 28 de echipamente de pompare și un efectiv de 212 specialiști.

Potrivit lui Ciucu, primăriile de sector au intervenit prin ADP-uri și prin operatorii de salubrizare să degajeze copaci căzuți, să curețe frunzele și deșeurile care se adună la rigolă și la gurile de scurgere.

Rețelele electrice intervin să repună în funcțiune cablurile căzute;

Polițiile locale degajează traficul sau restricționează circulația în zonele pe unde încă se acționează

Administrația Străzilor București a acționat în pasaje rutiere, pe străzile pe care le are în administrare (pomi rupți, semafoare avariate), inclusiv cu alpiniști, iar @ALPAB în parcuri și cimitire, cu 71 de utilaje și 275 de muncitori.

STB (alături de ISU, Pompieri, Distribuție Energie, Poliție Locală și ADP), a intervenit toată noaptea pentru remedierea avariilor la rețelele de contact ale tramvaielor și troleibuzelor.

Haos la metrou, miercuri dimineață, în București: stația Piața Victoriei 2 a fost închisă temporar după ce ploile torențiale au provocat infiltrații masive, iar apa a ajuns pe calea de rulare. Metrorex anunță circulație modificată pe Magistrala 1 până la evacuarea apei și remedierea situației.



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