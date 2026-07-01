Cod portocaliu de ploi și furtuni cu descărcări electrice

ANM a emis avertizări de tip cod portocaliu pentru averse torențiale care vor acumula între 25 și 40 de l/mp, intensificări puternice ale vântului, frecvente descărcări electrice și grindină de medii dimensiuni. Lista localităților afectate este următoarea:

Între orele 14:40 – 15:30: Județul Constanța (Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Cobadin, Mircea Vodă, Rasova, Ciobanu, Crucea, Peștera, Ghindărești, Deleni, Adamclisi, Saligny, Seimeni, Topalu, Tortoman, Siliștea, Horia).

(Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Cobadin, Mircea Vodă, Rasova, Ciobanu, Crucea, Peștera, Ghindărești, Deleni, Adamclisi, Saligny, Seimeni, Topalu, Tortoman, Siliștea, Horia). Între orele 14:07 – 15:00: Județul Alba (Cugir, Săsciori, Șugag) și Județul Sibiu (Săliște, Jina);

(Cugir, Săsciori, Șugag) și (Săliște, Jina); Între orele 13:57 – 15:00: Județul Cluj (Mica, Mintiu Gherlii, Unguraș, Sic, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Sânmărtin, Geaca, Pălatca, Buza), Județul Bistrița-Năsăud (Bistrița, Beclean, Lechința, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Miceștii de Câmpie, Silivașu de Câmpie);

Avertizare generală ANM de ploi, furtuni și grindină

Tot astăzi, meteorologii ANM au anunțat o nouă avertizare de tip cod portocaliu de ploi până la 60 l/mp, furtuni cu descărcări electrice și vijelii de până la 100 km/h. Potrivit ANM, avertizarea de tip cod portocaliu este valabilă între 1 iulie, ora 15:00 și 2 iulie, ora 6:00.

„În Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2-5 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50-60 l/mp”, se arată în avertizarea de fenomene meteo extreme de la ANM.

Zeci de județe din România se află sub cod portocaliu și galben de vreme severă, furtuni și ploi torențiale, între 1 și 2 iulie 2026. Sursa foto: ANM.

Informații în curs de actualizare.

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