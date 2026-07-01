AUR a decis să înceapă procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan

„Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis miercuri, în cadrul ședinței extraordinare organizate la Alexandria (Teleorman), demararea procesului de suspendare al lui Nicușor Dan și începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate. Toți cei 135 de membrii CNC AUR prezenți la ședință au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a președintelui Nicușor Dan și a dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens”, a transmis partidul condus de George Simion.

„Printre motivele care stau la baza acestui demers se numără excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este constituțional”, a precizat AUR. Partidul lui Simion s-a referit la faptul că Nicușor Dan nu a desemnat un alt premier după ce Guvernul lui Adrian Veștea a picat la votul din Parlament din cauză că AUR nu l-a susținut.

„Totodată, membrii CNC AUR au votat, în unanimitate, pentru reîntoarcerea la popor prin începerea procedurilor în privința alegerilor anticipate. În cadrul ședinței CNC AUR s-a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenți și nu vor vota niciun guvern al coaliției propus de Nicușor Dan”, se mai arată în comunicatul AUR.

Problema în cazul demersului de suspendare este dacă AUR va putea întruni numărul de semnături necesar, au declarat surse politice pentru Libertatea.

Reamintim că George Simion a devenit președinte unic al AUR în martie 2022, iar în noiembrie 2025 a câștigat al doilea mandat, cu 991 de voturi pentru şi numai 17 contra. Simion a fost însă singurul candidat.

Cum poate fi suspendat președintele României

Răspunsul este dat la Articolul 95 din Constituţie, care spune că acest lucru este posibil numai dacă șeful statului comite „fapte grave”. Totuși, legea nu precizează care sunt acele fapte grave.

Mai exact, propunerea de suspendare a președintelui României poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul total al deputaților și senatorilor. Parlamentul sesizează apoi CCR pentru a primi un aviz consultativ cu privire la „faptele grave” care încalcă Constituția. Avizul CCR poate fi pozitiv sau negativ, dar nu influențează demersul parlamentar, pentru că nu are caracter obligatoriu. Apoi, dacă suspendarea este aprobată, în maximum 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea președintelui. Iar la referendum, oamenii votează dacă sunt de acord sau nu cu demiterea președintelui suspendat.

„(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.
(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă preşedintelui.
(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea preşedintelui”, scrie în Constituție, la art. 95.

Pe 29 aprilie, președintele Nicușor Dan a spus că nu se teme de suspendare pentru că el consideră că nu a încălcat Constituţia.

După Revoluție, un singur președinte a fost suspendat de Parlament, este vorba despre Traian Băsescu. Și asta de două ori. Prima dată în 2007, a doua oară în 2012.

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