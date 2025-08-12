Când revin Teo Trandafir și Ilinca Vandici la Kanal D. Se pregătesc să dea startul noului sezon „Follow us!”

Noul sezon al emisiunii „Follow us” va transforma diminețile într-o experiență fresh, cu teme care abordează cele mai diverse preocupări ale românilor: sănătate, relații, carieră, lifestyle și noutăți din showbiz.

Invitați la „Follow us!”

Ca şi până acum, invitații nu vor lipsi de la masa dialogului, Teo Trandafir și Ilinca Vandici vor aduce în fața telespectatorilor psihologi, nutriționiști, medici, artiști, vedete TV, influenceri, cu toții gata să vină în întâmpinarea celor din fața micilor ecrane cu opinii, sfaturi, relatări interesante, toate acestea subsumate dorinţei de a clarifica topicurile propuse în fiecare dimineață.

Un mix echilibrat de informație, divertisment și conversații care contează formează cocktailul matinal de neratat, la Kanal D, de luni până vineri, de la ora 8.00, din 25 august.

Ilinca Vandici duce dorul publicului

„Îmi este dor de public și de atmosfera din emisiune. Mi-e tare dor de Teo. De discuțiile noastre pe orice subiect, de invitați și de ședințele de redacție. Abia aștept să începem! Luni, 25 august, de la 8 dimineața, vă invit să ne fiți alături în continuare”, a declarat Ilinca Vandici.

„Vacanța a fost cât a fost și știți ce? Eu mă regenerez mai bine în emisiune, alături de Ilinca și de colegii mei. E reconfortant să te simți ca în vacanță între ai tăi colegi, nu? Mie asta mi se întâmplă! Iar starea asta bună aș vrea să vi se transmită și vouă, odată cu noul sezon al emisiunii.

V-am pregătit subiecte de impact, adică ce ne interesează pe noi vă propunem și dumneavoastră. Închei cu îndemnul clasic: Follow us, la Kanal D”, a spus Teo Trandafir.

Emisiunea „Follow us!”, prezentată de Teo Trandafir și Ilinca Vandici, la Kanal D, continuă aşadar să le facă telespectatorilor diminețile mai frumoase cu un cocktail de informație, opinii, vestile cele mai interesant din showbiz și umor din belșug, din 25 august, în fiecare dimineață, de luni până vineri, de la ora 8.00.

