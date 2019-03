Zach Farnum, impresarul artistului, a dat informații despre starea de sănătate a lui Jerry Lee Lewis.

„Acum, facem apel la rugăciuni şi solicităm presei să exprime cât de important este Jerry”, a precizat Farnum, conform publicației Variety.

Agentul a fost întrebat dacă Lewis este nevoit să anuleze vreunul dintre concertele programate – New Orleans Jazz & Heritage Festival, pe 28 aprilie, apoi în Tennessee şi Virginia, în mai şi iunie.

„Până acum, nu vedem un motiv să facem asta, ceea ce este un semn bun”, a precizat impresarul lui Lewis, pentru sursa citată.

În prezent, Jerry Lee Lewis se recuperează în Memphis, iar familia îi era alături în tot acest timp. Medicii așteaptă acum ca artistul să-și revină complet.

Jerry Lee Lewis, supranumit „The Killer” (ucigașul), va reveni curând în studio pentru a înregistra un cântec gospel, se mai arată în mesajul citat de Variety.

În ultimii ani, cântăreţul a programat tot mai puţine concerte și are în medie un spectacol pe lună. Cel mai recent, Jerry Lee Lewis a cântat pe 16 februarie în Greenville.

Jerry Lee Lewis a lansat în 2014 cel mai recent album „Rock & Roll Time”, pe care apar artiști celebri precum Keith Richards, Robbie Robertson şi Neil Young.

În 2012, Jerry Lee Lewis s-a căsătorit pentru a 7-a oară, la vârsta de 76 de ani.

Jerry Lee Lewis, născut pe 29 septembrie 1935, în Louisiana, este solist şi pianist rock and roll, rockabilly şi country. Pionier al muzicii rock and roll, Lewis a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame, în 1986, iar contribuţia lui la acest gen muzical i-a fost recunoscută şi de Rockabilly Hall of Fame. În careiera începută în 1954, a lansat 40 de albume.

