Care a fost primul loc de muncă al Andreei Mantea. Ce a observat una dintre clientele ei

Pe vremea când încă nici nu visa că are să devină celebră în showbiz-ul autohton, Andrea Mantea a lucrat la un restaurant. Aceasta a fost picoliță. Era în clasa a noua pe vremea când servea la mese.

Potrivit viva.ro, jobul din restaurant a introdus-o în lumea modelingului, după ce una dintre cliente a observat cât este de frumoasă și i-a sugerat să profite de calitățile sale fizice. Astfel, Andreea a început să se prezinte la toate castingurile de modă.

„După ce am prins câteva joburi și mi-am dat seama că în felul acesta câștigam în câteva zile cât într-o lună întreagă de servit la masă, mi-am zis că asta vreau să fac. Tocmai începea anul școlar, așa că am renunțat la postul de la restaurant și-am rămas numai cu slujba de model”, mărturisea Andreea Mantea în urmă cu câţiva ani.

„După ce am intrat pe făgaşul castingurilor, am descoperit o lume nouă, fascinantă: cunoşteam oameni interesanţi, de la care, când am început să apar în reclame şi videoclipuri, am prins ce şi cum înseamnă să fii regizor. Când a fost vorba să dau la facultate, am vrut să-mi depun dosarul la UNATC, la actorie. Numai că tata nici n-a vrut s-audă de-aşa ceva. Mi-a zis că nu vrea să „crească” o muritoare de foame. Ne-am certat îndelung pe tema asta şi, într-un final, ca să-i fac pe plac, am dat la Relaţii Financiar Bancare Interne şi Internaţionale”, mai spunea bruneta.

Andreea Mantea este una dintre cele mai cunoscute brunete din showbiz-ul românesc. Ea a moderat diverse emisiuni, la mai multe posturi de televiziune. Vedeta este mama unui băiețel, David, din povestea de iubire pe care a trăit-o cu luptătorul de MMA Cristi Mitrea.

