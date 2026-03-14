Iată companionul ideal pentru fiecare semn zodiacal:

Berbec (21 martie – 20 aprilie) – Câinele

Firi atletice, active și mereu dornice de a fi lideri, Berbecii iubesc timpul petrecut în natură. Un câine, dependent de stăpânul său și plin de energie, este partenerul ideal.

Taur (21 aprilie – 20 mai) – Broasca țestoasă

Taurii sunt mereu în căutare de activitate și le este adesea greu să se deconecteze. O țestoasă aduce exact acel echilibru și acea seninătate de care au nevoie pentru a se liniști.

Gemeni (21 mai – 21 iunie) – Iepurele

Curioși din fire și mereu dornici să-și bage nasul peste tot, Gemenii sunt perfect compatibili cu un iepuraș la fel de iscoditor ca ei.

Rac (22 iunie – 22 iulie) – Șopârla

Racii nu caută banalul, așa că au nevoie de un companion pe măsură. O șopârlă se pliază perfect pe nevoia lor de rutină și anduranță.

Leu (23 iulie – 23 august) – Pasărea

Leului îi place să fie neînfricat, în centrul atenției. O pasăre grațioasă, care zboară prin preajmă și îi oferă atenția dorită, este o alegere excelentă.

Fecioară (24 august – 23 septembrie) – Calul

Foarte atente la aspect și ordonate din fire, Fecioarele preferă de multe ori să nu țină un animal în interiorul casei. Un cal grațios combină perfect nevoia lor de estetică și păstrarea curățeniei locuinței.

Balanță (24 septembrie – 23 octombrie) – Cobaiul

Sociabile și pline de afecțiune, Balanțele au nevoie de o prezență blândă. Un porcușor de Guineea aduce o bucurie imensă fără efortul major pe care îl presupun alte animale, beneficiind totodată de grija iubitoare a acestui semn orientat către conexiune.

Scorpion (24 octombrie – 22 noiembrie) – Șarpele

Scorpionii adoră lucrurile ieșite din comun. Deși la prima vedere par distanți, ascund o latură blândă odată ce te apropii de ei – o dinamică pe care o împart cu șerpii, făcându-i compatibili.

Săgetător (23 noiembrie – 21 decembrie) – Calul

Independenți, dinamici și mari iubitori de natură, Săgetătorii se vor bucura din plin de plimbări lungi prin sălbăticie alături de un astfel de companion cabalin.

Capricorn (22 decembrie – 20 ianuarie) – Pisica

Capricornii își prețuiesc timpul liber și au un caracter ușor capricios. O pisică independentă, care nu necesită atenție constantă, le va înțelege perfect stilul de viață.

Vărsător (21 ianuarie – 19 februarie) – Porcușorul de companie

Vărsătorii sunt neconvenționali, vizionari și iubesc extravaganța. Un mini-pig adorabil și original este exact animalul care le va aduce atenția mult dorită.

Pești (20 februarie – 20 martie) – Peștii (de acvariu)

Visători și misterioși, nativii acestei zodii chiar sunt pe aceeași lungime de undă cu animalele lor omonime. Ar putea petrece ore întregi privindu-i cum alunecă prin apă, găsind armonie totală.

