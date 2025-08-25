Carlos Alcaraz și Emma Răducanu, în tandrețuri pe terenul de tenis. Deja se vorbește despre o idilă

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Luni de zile, cei doi s-au lăudat reciproc. Jucătoarea britanică de tenis și-a amintit cum vizionarea meciurilor lui Carlos, cu ani în urmă, i-a dat puterea să avanseze la turneul de la Wimbledon. Apoi a recunoscut că sunt doar prieteni, scrie publicația Oggi.it.

Intrănd pe terenul din New York, la câteva ore după ce a câștigat finala de la Cincinnati, după ce Jannik Sinner s-a retras, Carlitos a afișat un zâmbet larg lângă Emma. Atitudinea lor a cucerit publicul, care i-a aclamat deschis.

Alcaraz a marcat un punct minunat, surprinzându-și rivalii, la o minge scăpată de Emma. Aceasta a alergat spre el să-i dea un high five. „Nu se joacă, se distrează!” au fost comentariile entuziaste de pe Instagram. Au pierdut în doar 50 de minute cu scorul clar, 4-2, 4-2, dar acum fanii speră că nu s-a terminat încă și că Emmalitos (sau Raducaraz) vor reveni pentru a se distra și în turneele de dublu mixt.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE