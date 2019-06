În urmă cu vreo 20 de ani, abia intrată în televiziune, Carmen Brumă a vândut extrem de bine povestea fetei care a slăbit peste 30 de kilograme. Subiectul a prins, iar în scurt timp i s-a propus să scrie o carte. Apoi, să scoată un DVD cu exerciții… Așa a ajuns bruneta, care azi nu mai e pe sticlă, să facă bani frumoși din sfaturile împărtășite oamenilor care vor să slăbească și să aibă un corp armonios.

„Sunt foarte mândră că programele mele de slăbit au ajuns la 10.000 de oameni, care au avut încredere în mine. Acum 20 de ani, când am intrat în lumea televiziunii și am dat primele interviuri, eram la început de drum, am început să povestesc cum am slăbit eu vreo 32 kg. Acesta a fost punctul declanșator. Apoi, toată lumea avea doar acest subiect de discuție, fiind promovată ca fata care a slăbit 35 kg. M-am lovit de un val de interes. Acest bulgăre s-a rostogolit și am primit oferta să scriu o carte despre această experiență. La început, m-a speriat. Eu nu scriu, nu-s autor, mi-am zis. Am făcut și asta însă, prin 2007. Apoi lucrurile au decurs foarte frumos. În 2013, am avut record de vânzări. Și familia mea, și apropiații au ținut programele, cu succes”, a declarat Carmen Brumă pentru Libertatea.

Pâinea nu-i lipsește de pe masă

Vedeta a menționat și ce produse nu se regăsesc în frigiderul său, chiar dacă are un copil mic care, poate, ar pofti la ele: ”Înghețată, dulciuri nu se găsesc în frigiderul meu. Pentru cel mic prefer să pregătim ceva acasă. Îi plac grișul cu lapte, orezul cu lapte. De asemenea, nu găsești margarină, mezeluri la noi în casă. Pâinea nu ne lipsește de pe masă, e un aliment sănătos, dar cu măsură”.

