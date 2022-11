Carmen Brumă și Mircea Badea au fost nevoiți să își facă bagajele și să se mute într-o altă locuință. Aceștia au stat până acum cu chirie, iar proprietarul nu le-a mai putut prelungi contractul. Partenera prezentatorului de la Antena 3 a găsit rapid o altă casă.

„A fost o istorie mai complicată. Nu ne planificasem neapărat să ne mutăm, dar așa a fost situația. A trebuit să facem față și să căutăm urgent un aparatment în care să stăm și sunt foarte fericită că am găsit ceva un pic peste așteptările mele și cred că a fost un noroc pe care l-am avut. (…) Noi stăteam cu chirie într-un loc în care ne-am simțit foarte bine, că stăteam de foarte mulți ani acolo, dar nu s-a mai putut prelungi contractul și atunci am fost puși în situația de a ne găsi foarte rapid un alt loc”, a dezvăluit Carmen Brumă, relatează Spynews.

Antrenoarea a fost surprinsă să afle că nu s-a mai putut prelungi contractul de închiriere, mai ales că stăteau în casa respectivă de câțiva ani.

Motivul pentru care Mircea Badea și Carmen Brumă locuiesc cu chirie

Prezentatorul de la Antena 3 a declarat la un moment dat că nu și-a cumpărat propria locuință pentru că nu a dorit să facă un credit la bancă.

„Nici eu nu sunt smerit şi nici modest. Mi-ar plăcea după ce am trăit foarte mulţi ani practic într-o carceră, că asta a fost, am fost sărac de mic, ce să fac, se întâmplă. Puteam să mă nasc în Angola, era mai rău. Nu pot să spun că sunt foarte nervos că am fost sărac în România. Deci, eu stând atâţia ani într-un spaţiu foarte mic şi fiind foarte neîndemânatic şi un pic claustrofob, mi-ar plăcea să trăiesc într-o casă mare. E adevărat, trăiesc într-o casă mare, închiriată. Nu mi-am permis să-mi cumpăr o casă mare şi nu am vrut să fac nici credit la bancă”, spunea Mircea Badea.

