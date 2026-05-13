„De câțiva ani, să tot fie vreo trei, am învățat să «o las mai moale». Să îmi dau timp. Să pot să trag un pui de somn de 10 minute atunci când corpul o cere, să stau pe canapea fără grabă, uitându-mă la un serial etc. Iar de când e cald și frumos afară îmi place să mă scot la o cafea. Singură singurică. Zilele în care am filmări încep de multe ori înainte să apară soarele și se termină foarte târziu, dar reușesc uneori să îmi iau această pauză și să mă bucur de un loc frumos din oraș.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Asta e ce numesc eu „La Dolce Vită” pentru mine. (…). Sunt curioasă voi ce momente de relaxare găsiți în zilele aglomerate?”, a fost mesajul transmis de Adela Popescu pe contul de Instagram

Radu Vâlcan și Adela Popescu sărbătoresc vara aceasta 11 ani de când s-au cununat civil. Au împreună trei băieți și una dintre cele mai admirate căsnicii din showbiz. În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit cum sunt ea și soțul în relația cu copiii lor.

Adela Popescu este o mamă implicată și reușește să facă față cu brio provocărilor din viața de zi cu zi cu cei trei băieți ai ei. Alexandru împlinește 10 ani în luna iunie, mijlociul, Andrei, va împlini 8 ani în decembrie, iar mezinul, Adrian, face și el 5 anișori în iulie.

„Radu e mai nervos, e mai bărbat așa, iar eu nu trebuie să țip la ei. Doar mă uit într-un fel așa la ei și se cam face ce zic eu! Dar cred că tot el e cel mai autoritar. El uzează foarte mult de «nu»: «nu faceți așa», «nu aveți voie». Eu sunt mai relaxată așa”, a declarat Adela Popescu, pentru Click!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE