Carmen Grebenișan și-a botezat băiețelul. Imagini emoționante de la ceremonia lui Kadri

Zi specială pentru Carmen Grebenișan și partenerul său, Cristi. Cei doi și-au creștinat băiețelul, Kadri, în cadrul unei ceremonii organizate la București, la care au participat membrii familiei și prietenii apropiați. Evenimentul a fost marcat de momente emoționante și de un decor atent pregătit pentru această ocazie.

Carmen Grebenișan și Cristi, emoții la botezul fiului lor

Pentru Carmen Grebenișan și partenerul său, Cristi, această perioadă este una plină de momente importante. După ce au devenit părinți, cei doi au organizat botezul fiului lor, Kadri, eveniment care a reunit familia și prietenii apropiați.

Ceremonia religioasă a avut loc la o biserică din București, decorată special pentru această ocazie. Atmosfera a fost completată de prezența unei soprane și a unui cor bisericesc, elemente care au contribuit la desfășurarea slujbei. Imaginile publicate de influenceriță surprind momente din timpul ceremoniei și emoțiile trăite de părinți în ziua creștinării băiețelului.

imagini botez fiu Carmen Grebenisan (19)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Ținuta aleasă de Carmen Grebenișan

Pentru eveniment, Carmen Grebenișan a optat pentru o ținută elegantă, potrivită momentului. Influencerița a purtat o rochie albă de lungime midi, în timp ce micuțul Kadri a fost îmbrăcat în haine special pregătite pentru ceremonia de botez.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, Carmen apare alături de familie și de persoanele care au fost alese să îi fie nași băiețelului.

Alina Ceușan și Raul Tișa, printre nașii micuțului Kadri

Printre cei care au avut un rol important în cadrul ceremoniei s-au numărat și prietenii apropiați ai influenceriței. Micuțul Kadri a fost botezat de mai multe perechi de nași, printre care și Alina Ceușan și Raul Tișa.

Prezența acestora la eveniment a fost remarcată de urmăritorii lui Carmen Grebenișan, care au transmis numeroase mesaje de felicitare familiei.

Cum s-a schimbat viața lui Carmen Grebenișan după ce a devenit mamă

Carmen Grebenișan și Cristi formează un cuplu de aproximativ doi ani. Cei doi s-au cunoscut după divorțul influenceriței și au decis să își construiască o familie împreună. Vedeta a vorbit recent despre schimbările care au apărut în viața lor după nașterea lui Kadri și despre provocările primelor luni petrecute în rolul de părinți.

„Timpul în doi se rărește sau se dizolvă total. În cazul nostru, nu a mai fost deloc timp pentru noi. Nu am mai avut timp nici măcar eu să merg să-mi fac o manichiură, chiar dacă mai aveam ajutor dintr-o parte și din alta.

Acum începem să respirăm aer proaspăt pentru relație. Începem să ieșim în oraș, ne întoarcem la maximum 9.30 seara, dar mai ieșim la o cafea, la un restaurant, se simte extraordinar de bine.

Mă simt exact ca un copil care urmează să ia vacanță de vară, așa mă simt eu de fiecare dată când ies în oraș”, a declarat Carmen Grebenișan pentru Spynews.ro.

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