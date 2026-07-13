Într-un mesaj publicat pe contul de Facebook al misiunii diplomatice germane la Chișinău, Hubert Knirsch susține că unele părți ale declarației sale au fost traduse în mod neclar și dă asigurări că nu a avut nicio intenție să provoace îndoieli asupra „unității chestiunii românești sau a credinței creștine ortodoxe”.

Explicația integrală a ambasadorului Hubert Knirsch

„Interviul meu din 9 iulie de la Jurnal TV a stârnit o critică amplă. Aceasta se bazează pe neînțelegerea declarației mele, pentru care îmi asum responsabilitatea. Traducerea a fost, la fel, neclară”, începe mesajul ambasadorului german.

„Vitalie Călugăreanu m-a întrebat despre «Planul B», despre unirea cu România. Am răspuns că aceasta este o decizie care ține exclusiv de Republica Moldova și de România. Domnul Călugăreanu a mai menționat însă în întrebarea sa că oamenii din Republica Moldova («noi») ar vorbi aceeași limbă ca în România și că ar avea aceeași religie. La aceasta am răspuns că, într-adevăr, în Republica Moldova ar exista oameni care vorbesc aceeași limbă, dar ar exista și alți oameni, există unii care ar vorbi două limbi, precum și oameni de religii diferite. Am subliniat că printre valorile fundamentale europene se numără respectul pentru individ”, afirmă Hubert Knirsch.

Ambasadorul spune apoi că unele dintre expresiile sale au fost traduse greșit: „În traducerea simultană, expresia «dar și alți oameni» a fost tradusă eronat prin «dar unii gândesc altfel despre aceasta», iar «există oameni care vorbesc două limbi» – prin «… că există două limbi»”.

Hubert Knirsch dă asigurări că nu pune la îndoială unitatea românilor și nici credința ortodoxă a majorității românilor. „Nu a fost intenția mea să pun sub semnul întrebării unitatea chestiunii românești sau a credinței creștin-ortodoxe. Înainte de interviu m-am întâlnit cu reprezentanți ai comunității rome și am vizitat cimitirul evreiesc din Mărculești. În cadrul interviului detaliat, am avut ocazia să prezint sprijinul politic și material acordat de către Germania Republicii Moldova, precum și poziția mea față de Rusia”, subliniază el.

„Declarația controversată a avut loc în ultimul minut al unui interviu lung, astfel încât nu am avut posibilitatea să o clarific. Toate reportajele și comentariile din mass-media au fost realizate fără a mă consulta sau a-mi oferi ocazia de a-mi exprima punctul de vedere. Cu toate acestea, responsabilitatea pentru neliniștea creată îmi revine în totalitate”, încheie Hubert Knirsch.

Ce a întrebat jurnalistul Vitalie Călugăreanu

Ambasadorul Germaniei la Chişinău a fost acuzat în weekend de politicieni şi jurnalişti de opinie din Republica Moldova consideraţi unionişti că ar fi pus sub semnul întrebării faptul că Republica Moldova și România ar avea aceeași limbă și aceeași religie.

Invitat la emisiunea „Cabinetul din umbră”, moderată de jurnalistul Vitalie Călugăreanu, ambasadorul Hubert Knirsch a fost întrebat despre posibilitatea reunificării României.

„Noi vorbim tot mai des în Republica Moldova despre unirea cu România în ultimii ani, mai ales în ultimele luni, inclusiv preşedinta Maia Sandu. Noi am fost la un moment dat aceeaşi ţară, vorbim aceeaşi limbă, avem aceeaşi cultură, aceleaşi tradiţii şi aceeaşi religie ca românii din România. Aţi văzut probabil declaraţiile Maiei Sandu despre un posibil plan B pentru Moldova în cazul în care negocierile de aderare la Uniunea Europeană se blochează şi (Maia Sandu – n.r.) zice că unirea cu România, care este deja membră a Uniunii Europene, ar fi o soluţie la care Republica Moldova sau cele două state ar putea să apeleze la un moment dat, dacă se blochează parcursul european. Cum vi se pare această idee?”, a întrebat Vitalie Călugăreanu.

Răspunsul ambasadorului în traducerea inițială

„Este într-adevăr o întrebare pe care o poate decide doar poporul Moldovei şi al României, sunt două state suverane, dacă îşi doresc să se unească, o vor face şi nimeni nu poate comenta. Eu aş pune sub semnul întrebării ceea ce aţi spus despre Republica Moldova, că avem aceeaşi limbă, avem aceeaşi religie ca şi România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oameni care gândesc la fel că avem aceeaşi limbă, dar alţii poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială, dar sigur au oameni de diferite etnii, iar valorile europene şi drepturile europene sunt că aceşti oameni trebuie să fie respectaţi în toate aceste sensuri”, este declarația atribuită lui Hubert Knirsch și asupra căreia ambasadorul a făcut precizările de mai sus.

Numeroși jurnaliști, activiști, politologi și politicieni din Republica Moldova au reacționat imediat, contestând afirmațiile ambasadorului și aducând aminte de activitățile acestuia la Moscova, dar mai ales la Tbilisi, în Georgia, acuzându-l mai ales de prorusim.

Declarația amabsadorului german a fost criticată inclusiv de politicieni din România, printre care europarlamentarul Rareș Bogdan și primarului municipiului Iași Mihai Chirica.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE