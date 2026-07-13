Se toarnă asfalt pe primul nodu rutier turbion din țară

Conform secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, constructorul UMB a început așternerea primului strat de asfalt pe tronsonul principal al acestui nod gigantic, ce se întinde pe 220 de hectare în județul Iași. Proiectul, finanțat din fonduri europene și situat pe Lotul 3 Mircești – Pașcani, reprezintă o premieră infrastructurală pentru țara noastră, integrând 12 pasaje și 8 bretele de mare viteză.

„Constructorul a început așternerea asfaltului la cel mai mare nod rutier turbion pe care îl construim în România. Este amplasat pe raza județului Iași, la sud de Pașcani, și va reprezenta punctul de conexiune dintre cele 2 autostrăzi Autostrada Moldovei și Autostrada Unirii”, a precizat luni, 13 iulie, secretarul de stat, care a distribuit și un clip video cu lucrările de asfaltare.

Un simbol al unirii

Mega-structura are 220 de hectare și 2 km lungime din județul Iași. Ea va conecta autostrăzile A7 și A8 prin 8 bretele, proiectate la viteza de 80 km/h, de mare viteză, 12 pasaje (dintre care 8 pasaje aferente A7 și 4 pasaje aferente A8), respectiv 5 podețe.

„La finalul lucrărilor, primul nod rutier turbion din România va deveni atât un simbol al Moldovei, cât și un simbol al unirii, întrucât va asigura conexiuni la nivel de autostradă spre mai multe direcții. Practic, va fi o intersecție de coridoare europene care vor face legătura între sudul Europei și Cernăuți, dar și legătura dintre Republica Moldova, Transilvania și vestul Europei”, a mai precizat oficialul de la Ministerul Transporturilor.

4.700 de oameni și 1000 utilaje pe șantierul autostrăzii, de la Adjud la Pașcani

Autoritățile își mențin obiectivul ambițios ca toate loturile rămase ale Autostrăzii Moldovei (A7), inclusiv sectorul până la Pașcani, să fie date în trafic succesiv până la sfârșitul acestui an. Lucrările avansează în paralel pe toate loturile de la Bacău la Pașcani, unde se execută atât asfaltări și umpluturi la culee, cât și structuri, iluminat public și sisteme ITS.

„În Moldova, pe Autostrada Moldovei A7 de la Adjud la Pașcani, este cea mai mare mobilizare de resurse pe care am avut-o vreodată la nivel de construire a unui drum de mare viteză, fiind prezenți aproximativ 4700 oameni și 1000 utilaje”, a subliniat Irinel Scrioșteanu.

El a adăugat că această mobilizarea imensă a constructorului permite păstrarea țintei „ca până la sfârșitul acestui an să dăm succesiv în trafic toate loturile rămase ale A7, inclusiv lotul până la Pașcani”.

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