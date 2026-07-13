Energia electrică, chiriile și motorina conduc topul scumpirilor în iunie 2026

Conform datelor publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS) și citate de News.ro și Economedia, în iunie 2026, cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la energia electrică (+59,97%), chirii (+43,29%) și motorină (+28,16%), comparativ cu aceeași lună a anului 2025. În schimb, prețurile unor produse alimentare de bază, precum cartofii (-14,47%), fructele proaspete (-9,48%) și mălaiul (-5,49%), au scăzut semnificativ.

Încă de la începutul anului 2026, România rămâne țara cu cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. Danemarca, Cipru și Cehia se bucurau de cele mai mici creșteri de prețuri.

Unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri în România

Rata anuală a inflației a atins în iunie 2026 pragul de 10,42%, marcând o scădere ușoară față de lunile anterioare.

Cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în sectorul serviciilor, cu o majorare de 13,67%, urmate de mărfurile nealimentare (+12,29%) și produsele alimentare (+5,75%).

INS a subliniat că prețurile la alimentele de bază continuă să crească semnificativ. Cafeaua s-a scumpit cu 19,9%, iar ouăle și laptele de vacă au înregistrat creșteri de 13,66% și, respectiv, 12,13%. Grupul zahăr, produse zaharoase și miere a crescut cu 9,44%.

Lista majorărilor și ieftinirilor din sectorul alimentar

Prețurile la carne de vită (+11,95%), carne de pasăre (+6,73%), ulei (+5,92%) și brânză de vacă (+5,83%) au continuat să crească. În schimb, anumite produse alimentare au înregistrat ieftiniri, printre care cartofii (-14,47%), fasolea boabe (-2,87%) și untul (-0,16%). Fructele proaspete au scăzut și ele ca preț cu 9,48%.

S-au înregistrat creșteri semnificative la energia electrică și combustibili

În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere de preț, cu 59,97%, pe fondul eliminării schemei de sprijin pentru plafonarea tarifelor. Motorina s-a scumpit cu 28,16%, iar benzina cu 22,74%. Alte creșteri notabile au fost semnalate la energia termică (+10,70%) și la detergenți (+9,41%).

Costurile pentru chirii au crescut spectaculos, cu 43,29%, în perioada iunie 2025 – iunie 2026. Alte servicii care au înregistrat scumpiri includ tarifele pentru apă, canal și salubritate (+16,10%), reparații auto (+14,58%) și igienă și cosmetică (+14,24%). În mod izolat, serviciile aeriene au fost singurele care au înregistrat o scădere a tarifelor, cu 7,31% față de anul precedent.

Inflația ar putea scădea sub 10% în următoarele luni

Profesorul de economie Cristian Păun a declarat pentru Digi24 că rata actuală de inflație, care rămâne la două cifre, este un semn al problemelor structurale din economia românească.

„Arată clar o situație de dezechilibru. Inflația întotdeauna este semnul unui dezechilibru macroeconomic major. Cu siguranță problema deficitului presează această inflație în continuare”, a explicat acesta.

Cristian Păun a subliniat că soluția nu este creșterea taxelor, ci reducerea cheltuielilor statului prin reforme. „Echilibrarea bugetului ar trebui să o facem exclusiv prin reforme, exclusiv prin ajustări structurale importante. Trebuie să continuăm și mai implicat, și mai concentrat tot ceea ce înseamnă partea aceasta de reformă”, a adăugat economistul.

Potrivit lui Cristian Păun, presiunile inflaționiste ar putea să scadă în a doua jumătate a verii 2026. Acesta a explicat că efectul de bază al creșterii TVA din 2025 va dispărea din statistici începând cu luna august, ceea ce ar putea duce la o reducere a inflației anuale sub 10%.

„Probabil că inflația în august-septembrie va fi ceva mai mică. Va scădea sub două cifre”, a precizat el.

Pe lângă măsurile de reducere a deficitului bugetar, Păun a criticat lipsa unor inițiative legislative esențiale din partea Parlamentului: „Problema mare este cu Parlamentul, care nu adoptă nicio lege în acest sens. Guvernul, chiar și cu puteri limitate, poate implementa legile care vin din Parlament. Dar nu vin legi din Parlament”.

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