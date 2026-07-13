„Revin după 15 ani să cânt acasă, după apariția mea la Vocea României, din 2023. Atunci am venit să-mi iau adio, dar uite că nu am reușit să mă desprind total de muzică”, declară artistul.

Pentru revenirea sa muzicală, Claudiu a reluat cursurile de canto (cu solista Alexandra Șipoș – Xandra), sportul și un regim alimentar strict. „După atâția ani, sunt din nou ca un sportiv. Am renunțat la dulciuri, la șampanie, și m-am apucat de sport. Trebuie să rezist o oră și jumătate de cântat live”, declară solistul.

Claudiu Mirica 1-Foto- Raphael FitoussiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Artistul va readuce pe scenă piesele Stigma din anii 2000, dar și single-urile sale solo, alături de o surpriză: o colaborare inedită cu o artistă din România. „E evident că voi cânta pentru nostalgici, dar îi invit și pe cei care nu au auzit de mine. Măcar se vor uita la proiecțiile de pe clădire. Cât despre piesa mea nouă, este o colaborare surpriză.”

Claudiu a făcut show la Vocea României în 2023

Claudiu va interpreta, printre altele, și piesa Voilà, cu care a întors, la Vocea României, de la Pro TV, două scaune: Irina Rimes și Denis (The Motans).

„A fost un moment foarte emoționant pentru mine. Nu mă mai puteam opri din plâns nici în culise. Am primit sute de mesaje de la oameni minunați, care m-au încurajat să nu renunț la muzică. Dar am avut și sprijinul fostului meu antrenor, Denis – The Motans, cu care sunt încă în contact. Pe lângă faptul că este un artist extraordinar, este și un om minunat. Are mereu un cuvânt de bine pentru un «bătrânel» ca mine”, a declarat Claudiu Mirică. Intrarea la concert este liberă, iar evenimentul va avea loc la Terasa London Club, din Capitală.

Cu ce se ocupă Claudiu Mirică în Franța

Claudiu Mirică este un artist român stabilit la Paris. Cântăreț și compozitor, s-a făcut cunoscut la sfârșitul anilor 90 datorită colaborării cu legendara trupă Mondial, iar mai târziu cu grupul Stigma, alături de care a lansat albumele Splendoare și Copilul rău.

După promovarea albumului său Retro, care include și o colaborare cu Catinca Roman, Claudiu Mirică s-a stabilit la Paris, unde s-a dedicat profesiei de restaurator de opere de artă.

În 2023 a revenit în emisiunea Vocea României de la Pro TV, unde a parcurs trei etape ale competiției, avându-l ca antrenor pe Denis – The Motans.

FOTO: Raphael Fitoussi, Paris, 2026

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