Carmen Negoiță și Olga Verbițchi, concurente la „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7

Carmen Negoiță este una dintre cele mai influente personalitați din mediul online, în ceea ce privește abordările stilistice și aspecte dintre cele mai diverse de stil de viață.

Cu o energie inepuizabilă, femeie de afaceri, mamă a doi copii deja trecuți de vârsta adolescenței, pasionată de modă și capabilă în permanență să se reinventeze și să inspire prin alegerile sale, Carmen Negoiță este nerăbdătoare să răspundă unei provocări uriașe, ce se va consuma, de această dată, în fața milioanelor de telespectatori – „Bravo, ai stil! Celebrities”.

„Stilul meu este un mix de stiluri, pentru că îmi place să experimentez. Întotdeauna m-am regăsit mai mult în zona androgină, dar port cu drag și rochii foarte elegante, feminine, cu trenă.

Cred că mi s-a făcut dor de perioada când mergeam la „Săptămânile modei” și concepeam ținute extravagante. M-am gândit că este momentul să îmi mai pun creativitatea la contribuție și să mă mai joc cu stilurile…”, a declarat Carmen Negoiță.

Olga Verbițchi este o tânără cântăreață, care la doar 20 de ani se bucură deja de recunoașterea unui public larg, atât în Republica Moldova, țara de proveniență, cât și în România. Este absolventă a Liceului de Arte din Chișinău, studentă la Actorie, în București, pasionată de muzică, în toate manifestările ei, și dans.

A colaborat cu artiști precum Damian Drăghici, Kio și DJ Sava. Aflată mereu în căutarea noului și a esteticului, Olga speră să își definească și rafineze stilul în cadrul competiției „Bravo, ai stil! Celebrieties”. „Particip la show pentru experiența în sine și din dorința de a evolua; de mică, de când am început să cânt și am intrat în lumea artistică, am realizat că trebuie să dețin «tot pachetul», iar stilul face parte din acesta.

Este important să ai o anumită imagine coerentă, care să fie ca un mesaj către publicul tău, să te pui în valoare și prin ceea ce alegi să porți, iar alegerile vestimentare să nu fie în contradicție cu tine, ci dimpotrivă, să te reprezinte. Sper că o să mă descurc bine, îmi place să învăț, să încerc lucruri noi”, a declarat Olga Verbițchi.

