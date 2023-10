Carmen Tănase, în vârstă de 62 de ani, a uimit pe toată lumea cu transformarea sa. Actrița din serialul „Clanul” a slăbit 10 kilograme în trei luni cu ajutorul dietei scandinave. Într-un interviu pentru unica.ro, vedeta de la PRO TV a mărturisit că este foarte fericită datorită acestei schimbări, pentru că acum îi vin hainele care înainte îi erau mici.

Chiar dacă nu a ținut dieta strict, Carmen Tănase a reușit să aibă rezultate spectaculoase. Ea a renunțat complet la dulciuri, sucuri acidulate și produse de patiserie.

„Aproape 10 kilograme în maximum 3 luni, cam așa. Inițial au fost 8 și ceva, dar după aceea am mai dat jos, nu am ținut dieta așa de strict, adică eu am mai adăugat o salată, o roșie, dar este excepțională pentru că nu mi-au căzut pieile, nu mi-a căzut fața, slăbești frumos, sănătos, armonios pentru că e făcută de medici”.

Actrița spune că a fost foarte simplu să nu trișeze în dietă și că a reușit să fie disciplinată. „E foarte simplu, cel puțin acasă m-a scăpat de multe necazuri: spălat vase, pregătit, gătit, farfurii, miros. Nu mai am nicio problemă. Sigur, m-am dus și la restaurant, adică aș minți, dar știu că imediat după aceea a doua zi țin dieta și că nu se pune nimic, plus că sunt bune”.

A decis să scape de kilogramele în plus atunci când a observat că hainele nu îi mai veneau bine. „Nu am niciun obiectiv, nu vreau să slăbesc atâtea kilograme. Vreau să arăt și eu ca un om, adică să intru în niște pantaloni, să pice o rochie bine pe mine, că scăpasem rău de tot hățurile și nu mai aveam chef. Nu mai puteam să mai țin altă dietă și altă dietă, și iar cântărit, ori asta e așa de simplă”.

Dieta scandinavă

Dieta scandinavă a fost creată de dieteticianul Suzy Wengel și este preferata vedetelor. Acest regim presupune consumul de pește, ouă și brânză, toate fiind bogate în proteine care nu sporesc țesutul adipos, ci dau senzația de sațietate mai mult timp.

La această dietă nu se numără caloriile, ci se calculează raportul de proteine, carbohidrați și grăsimi. Regula de bază – fiecare masă trebuie să constea în porții de 4 tipuri de produse (de mărimea unui pumn): 1 + 1 proteine și carbohidrați + două portii de legume + o lingură grăsimi.

Un exemplu de meniu pentru o zi de dietă:

Mic dejun

Legume (două porții): mai multe roșii cherry și mazăre.

Proteină (o porție): două ouă.

Carbohidrați (o porție): o felie de pâine.

Grăsimi (o linguriță): Unt (pe pâine).

o ceașcă de cafea cu lapte.

Prânz

Legume (două porții): morcovi, castraveți, ardei, roșii, ciuperci.

Proteină (o porție): pateu, ou, o bucată de bacon.

Carbohidrați (o porție): pâine.

Grăsimi (o linguriță): brânză.

Cină

Legume (două porții): morcovi, pătrunjel, sparanghel.

Proteină (o porție): carne 60 g

Carbohidrați (o porție): un pahar de vin.

Grăsimi (o lingură de zahăr): Sare Béarnaise, puțin unt, în care legumele sunt prăjite.