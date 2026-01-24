Prima ediție „Românii au talent” 2026 s-a încheiat cu un moment emoționant: Carmen Tănase a oferit cel de-al doilea Golden Buzz al serii, pentru Daria Ponomarenko, o elevă de 12 ani care a pus în scenă un moment de pole dance spectaculos.

Povestea tinerei a făcut momentul cu atât mai puternic: după o accidentare gravă în urma unei căderi de la înălțime și o intervenție dificilă, Daria Ponomarenko a revenit la antrenamente și pe scenă cu o determinare care i-a emoționat pe jurați.

Chiar în momentul în care la TV Carmen Tănase apăsa butonul Golden Buzz, actriței Carmen Tănase îi dădeau lacrimile pe canapeaua pe care urmărea emisiunea pe micul ecran. Iar întregul moment a fost surprins de Libertatea.

„Când am venit la această emisiune, mi-am dorit foarte tare să fac un gest și sunt absolut sigură că acest moment a venit acum”, a spus Carmen Tănase înainte de a apăsa Golden Buzz-ul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Prima ediție „Românii au talent” 2026 a fost lider absolut de audiență! În intervalul orar 20.27 – 0.01, în rândul publicului național, format din persoane cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV a înregistrat 9,6 puncte de rating și 33,4% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul secund avea 4,7 puncte de audiență și 16,2% share.

Potrivit celor de la PRO TV, la nivelul publicului Național 4+, aproape 4 milioane de români s-au uitat la prima ediție „Românii au talent” 2026.