Muncește mult, aproape zilnic face naveta la București, așa că nu are timp să se îngrijească cum ar trebui de locuința ei, de grădină. „Am probleme tot timpul. Mereu apare ceva, sunt foarte multe de făcut și doar eu mă ocup de toate. E mai greu decât la bloc, am un om care mă ajută, nu pot să tund eu iarba singură”, a explicat actrița, care nu locuiește singură, ci cu mama ei, care e înaintată în vârstă.

„Mama are 91 de ani, mai mult încurcă treaba, prefer să stea în casă. Ea crede că mai are 25 de ani. Nu prea apuc să stau acasă, apuc să petrec cam doar o zi pe lună, când sunt cam 7.000 de chestii de făcut. De obicei plec dimineața, mă întorc noaptea. La teatru nu avem zile libere, sâmbătă e repetiție, de obicei, iar duminică avem spectacol”, a adăugat Carmen Tănase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

La începutul anului, aflată în casa sa de la țară, Carmen Tănase a trecut și printr-o situație neașteptată. A rămas fără curent electric și a fost la un pas de incendiu. „Sunt într-o panică totală tot timpul, dacă mă scoți din priză, mor. Mereu intervine câte ceva, cum a fost faza cu curentul, de am crezut că mor. Aveam repetiție, nu am mai putut ajunge…

Recomandări Un eveniment cultural și spiritual. Ediția bilingvă a Noului Testament de la Vatoped

De la stâlpul de la poartă, de la firele de sus, curgeau scântei. Eram în panică, nu aveam cum să plec. S-a depistat la o căsuță din plastic de pe perete că firele erau arse. Puteam lua foc. A fost circ”, a mai declarat ea.

Având o curte mare, actrița a profitat de spațiu și a adoptat cât de multe animale a putut. Acum, Carmen Tănase are 3 câini și mai multe pisici. „M-am dus să castrez doi motani, unul a fugit, am alergat după el, până la urmă l-am prins, dar nu știu cum. Acum am mai multe pisici, mi se lasă în spatele casei, doar nu o să-i las să moară de foame. Mai iau din ei, pe unii îi hrănesc, le fac căsuțe, nu-i pot lua însă pe toți, ca să intru în panică.

Pisicile se înțeleg foarte bine cu cânii, doar au crescut împreună. Vin toate și dorm lângă mine. Au mai plecat din ele, dar au venit altele. Cea mai mare are 19 ani, toate sunt sterilizate”, a mai zis Carmen Tănase pentru impact.ro.

Motivul pentru care Carmen Tănase s-a mutat la țară

La o oră jumătate de București, într-un sat de lângă Târgoviște, și-a găsit actrița locuința. Nu ea s-a gândit să se mute, ci băiatul ei, Tudor. „M-am mutat la țară la inițiativa lui Tudor pe care, în principiu îl ascult, pentru că el este un înțelept așa. Nu mi-a fost ușor. Nu m-aș fi văzut niciodată la țară. Eu eram omul aglomerației până acum. Dacă se putea să îmi iau un apartament în Centrul Vechi, acolo unde e muzică. Pe mine nu mă deranjează bubuielile, muzica tare. Cu evenimentele astea lucrurile astea s-au schimbat total. Nu mai e nimic din ce era înainte.

Recomandări REPORTAJ. Giulești-Sârbi, cartierul de lângă Lacul Morii, în care oamenii sunt atacați de câini. Vecinii femeii care a murit sfâșiată: „În timp ce ai mei sunau la 112, cei de la ASPA îmi ziceau să revin luni”

El mi-a zis că de fugit nu mai avem unde să fugim, pentru că peste tot este cam la fel. Singura soluție ar fi să ne apropiem mai mult de traiul acela mai simplu, mai firesc, mai normal și să fim un pic mai departe de haosul marilor orașe mai ales. Hai să ne mutăm la țară. Eu nu am zis nu. Altădată aș fi zis să mă lase cu țara lui”, a povestit Carmen Tănase în cadrul podcastului lui Mihai Morar.

Din clipa în care a decis să plece din București, vedeta a căutat timp de 6 luni locuința în care să se simtă ca acasă. Fiul său o presa, iar ea nu găsea nimic pe gustul ei, apoi au avut chiar o ceartă din această cauză. „Am hotărât să ne mutăm la țară și din clipa aia am început să caut. Șase luni am căutat. Știu toate casele de vânzare de pe o rază de 60 de kilometri din jurul Bucureștiului din toate județele. El mă presa. Am văzut zeci de case și în zeci de sate și nu îmi plăcea nimic.

Într-o bună zi eram destul dezamăgită, ne și certasem, el mă presa și am țipat la el… am văzut o căsuță. I-am trimis-o. Noi nu stăteam împreună până atunci. Acum stăm împreună, dar nu mai stăteam împreună de când avea 18 ani. A doua zis ne-am întâlnit cu agentul și am mers acolo. Până am ajuns la căsuța mea am văzut chestii extraordinare.

Recomandări REPORTAJ. Au emigrat din România în Spania, apoi în Danemarca: „Aici, dacă muncești, nu ai grija zilei de mâine, poți să-ți cumperi televizor sau mașină de spălat în fiecare lună”

Când am plecat de acolo a fost liniște pe drum și i-am spus agentului că ne sfătuim și îi dăm un telefon. Mai aveam de văzut a doua zi o casă în Letca Veche. Tudor mi-a zis că nu mai mergem. Eu nu am vrut la drumul principal. Nu îți imagina că sunt cocioabe, sunt case moderne. Avem pădure. E viață. Avem râu vizavi de casă. În spatele casei vin căprioare. Am niște vecini de treabă, care iubesc animalele. Eu nu voiam vecini, dar sunt oameni foarte mișto”, a mai povestit actrița.

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Salariul uluitor pe care îl ia Carmen Iohannis! Nimeni nu credea că e posibil

Viva.ro Drama înfiorătoare a unei mari actrițe din România! A fost otrăvită chiar de mama soțului ei

Observatornews.ro ''A fost mâncată de vie!'' Filmul tragediei de pe Lacul Morii în care Ana, o femeie de 43 de ani, a fost sfâşiată de o haită de câini în timp ce alerga

Știrileprotv.ro Reacția nervoasă a unei femei când a fost prinsă beată la volan și a văzut echipele de televiziune

FANATIK.RO Animalul din România care poartă un nume înspăimântător. I se spune ”balaurul dobrogean” și trăiește lângă casele oamenilor

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 22 ianuarie 2023. Taurii au ocazia de a descoperi că neplăcerile nu sunt rodul unor rele intenții ale unor apropiați

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face teste genetice neinvazive, cu rezultat rapid