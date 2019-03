Virginia Rogin este omul care o cunoaște cel mai bine pe Carmen Tănase. Și reciproca e valabilă. „Ne știm de… nici nu mai țin minte, cred că de 30 de ani, ne-am împrietenit pentru că suntem un pic la fel din anumite puncte de vedere, avem același umor, e un om bun, de treabă, ne distrăm, ne simțim bine împreună. Râdem, ne permitem multe, nu ne supărăm”, a declarat, pentru Libertatea, Carmen Tănase.

Regula nescrisă în amiciția lor este ca atunci când se întâmplĂ ca una dintre ele să greșească, cealaltă să îi atragă atenția. Iar sfatul este apreciat și nimeni nu contorizează cine are de cele mai multe ori dreptate. „Asta e și ideea, să poți, cu prietenul tău, să spui ce ai de spus, dacă ai ceva de spus. Da, ne mai facem observații, uneori chiar mai dur, dar în glumă. Nu am avut niciodată certuri mari sau ceva, niciodată, așa… râci”, ne-a dezvăluit Carmen Tănase din secretele prieteniei care o leagă de Virginia Rogin.

Actrița a adăugat că în fața prietenei sale își poate deschide sufletul indiferent de oră. „Este un om pe care mă pot baza. Dacă am o problemă sau am o apăsare sau am un gând mai negru pot să o sun la orice oră și pot să vorbesc cu ea. Și invers”, a precizat Carmen Tănase.

De partea cealaltă, și Virginia Rogin are cuvinte de laudă și o apreciază pe Carmen. Își dorește ca relația lor de amiciție să dureze o veșnicie. „Colega mea, Carmen Tănase, mi-a devenit bună prietenă. Am lucrat împreună cam de la început și în teatru, apoi s-a nimerit să jucăm împreună și în seriale. Am găsit puncte comune, am mers împreună și în viața de zi cu zi. Avem amândouă băieți, amândouă ni i-am crescut singure, am trecut și prin lucruri frumoase, și prin lucruri grele împreună. De 30 de ani suntem în continuare împreună, suntem prietene și în «Fructul oprit», să sperăm că o să fim împreună până când o să plecăm. Într-o prietenie, este foarte importantă loialitatea, empatia și calitatea de a sta alături, indiferent de bune și rele”, a declarat, pentru Libertatea, Virginia Rogin.

Video: Robert Hanciarec; Foto: Diana Oros

