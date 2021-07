Câștigătoarea „Burlacul” 2021. Cine va primi inelul din partea lui Andi Constantin

Pe parcursul a aproape două luni, Andi Constantin a avut ocazia să cunoască nu mai puțin de 25 de tinere, posibile partenere, și a trăit alături de ele experiențe unice, în locații din România, dar și din Turcia.

Rând pe rând, a cunoscut temperamente diferite și a putut să facă un exercițiu de imaginație pentru a afla dacă își vede viața alături de fiecare.

Cine sunt finalistele „Burlacul” 2021

Simona Bălăceanu, Ana Bene și Mellisa sunt concurentele din marea finală „Burlacul” sezonul 6, de la Antena 1.

Simona Bălăceanu este una dintre tinerele cu mari șanse să îl cucerească definitiv pe Burlacul Andi Constantin. Concurenta lucrează ca kinetoterapeut, dar este pasionată de pictură, tablourile ei fiind adevărate opere de artă.

Ana Bene, în vârstă de 35 de ani, este una dintre finalistele de la „Burlacul” 2021. „Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învățat să am răbdare, unde am învățat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine”, povestea Ana Bene.

Melissa Azak, în vârstă de 28 de ani, este cea de-a treia finalistă la „Burlacul” 2021.

„M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică. Am crescut în Franța și am făcut cursuri de design vestimentar. Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța. Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc”, a spus tânăra despre ea.

Andi Constantin, declarații înainte de finala „Burlacul” 2021

„A fost o experiență frumoasă, dar și obositoare pe alocuri. Am trăit multe, am simțit multe, acest proces scoate tot din tine, cred că tocmai de aceea la final realizezi de ce ai nevoie.

Sincer, nu am luat în calcul nici stresul și apăsarea finalului și nici tensiunea pe care o resimt acum. Poate am fost puțin naiv și m-am aruncat cu capul înainte. A fost un drum care m-a pus în fața unor temeri pe care le aveam, am realizat care îmi sunt limitele și care îmi sunt cu adevărat dorințele.

A fost, de departe, cea mai grea experiență și e dificil când știi că, în urma deciziei tale, cineva o să sufere”, mărturisește Andi Constantin, care va trebui să ia cea mai grea decizie de până acum astăzi, de la 20.30, la Antena 1.

Citeşte şi:

Cum a fost surprinsă iubita lui Codin Maticiuc în București. Ana apare rar în public

De azi poate fi descărcat și folosit pașaportul COVID. Pașii necesari pentru a obține certificatul verde

România va face cu peste 100 de milioane de euro o nouă platformă pe care e cardul de sănătate, aruncând ce a construit cu peste 200 de milioane

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan rupe tăcerea! Declarații uluitoare despre divorțul de Laurențiu Reghecampf + cum s-a implicat Becali: „Atunci a început totul”

Playtech.ro ȘOC! Cu cine s-a CĂSĂTORIT mama Luizei Melencu, de fapt. Sătenii sunt uluiți total

Observatornews.ro Liviu a murit pe loc, după ce a intrat cu motocicleta în maşina unchiului său, în Botoşani. Tânărul era voluntar şi a ajutat sute de copii şi bătrâni

HOROSCOP Horoscop 1 iulie 2021. Racii ar trebui să fie mai discreți uneori și să-și păstreze pentru ei anumite păreri

Știrileprotv.ro Veşti proaste pentru cei care nu au apucat să îşi schimbe contractul cu furnizorul de energie electrică. Ce se întâmplă de mâine

Telekomsport O nouă "bijuterie" în România. Stadionul va fi inaugurat cu un meci în Europa. Cât a costat arena

PUBLICITATE Imprimanta nu rămâne niciodată fără cerneală, iar cartușul îl găsești la ușă (PUBLICITATE)